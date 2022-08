Epic Games Store: Dieses verrückte Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 25. August um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Rumbleverse – Boom Boxer Pack” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, das dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Rumbleverse – Boom Boxer Pack”

Das brandneue “Rumbleverse” ist im Epic Games Store an den Start gegangen. Mit diesem exklusiven Inhaltspaket kannst du dir direkt einen Vorteil verschaffen. Das Pack ist zum Start des Spiels eine Woche lang kostenlos erhältlich. Es enthält das exklusive Boom Boxer Set, das aus einem Headset, Handschuhen, Shirt, Hose und Stiefeln besteht. Außerdem erhältst du einen coolen Hintergrund und einen Rahmen für die Titelkarte. Obendrauf gibt es dann noch einmal einen 120-minütigen Gameplay-Ruhm-Booster, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

„Rumbleverse“ ist ein neues Kampfspiel im Epic Games Store.

Bei “Rumbleverse” handelt es sich um einen sogenannten Brawler Royale, in dem 40 Personen gegeneinander antreten. Das Spiel kann kostenlos gespielt werden und der Gewinner ist, wer am Ende der Runde als einziger noch steht. Natürlich kannst du deinen Kämpfer dabei vollkommen an deine Wünsche anpassen und dich so von der Masse abheben. Wer Spiele wie “Fortnite” und “PUBG” liebt, der sollte auch diesem neuen Game eine Chance geben.

Leider verpasst: “Cook, Serve, Delicious! 3?!”

Hast du schon immer vermutet, dass du das Zeug zum wahren Küchenmeister hast? Denkst du, Gordon Ramsay würde deine Künste hinterm Herd loben? Wenn ja, dann ist “Cook, Serve, Delicious! 3?!” genau das richtige Spiel für dich. In dieser Küchensimulation geht es heiß her, und zwar nicht nur auf dem Herd. Deine Kunden wollen mit erstklassigen Mahlzeiten versorgt werden und es liegt an dir, ihnen diese zu liefern. Schlüpfe in die Rolle eines Küchenmanagers und sorge dafür, dass kein Gast hungrig oder unzufrieden nach Hause geht.

Du kannst das Spiel sowohl allein als auch im Koop-Modus mit einem Freund bestreiten. Stellt euch gemeinsam der Kampagne und verbessert euren Imbisswagen, bis dieser die ultimative Meisterschaft in den USA gewinnen kann. Du kannst deinen Wagen außerdem mit zahlreichen Deko-Elementen ausstatten und ihm deinen eigenen Charme verpassen. Das Spiel bietet dir über 100 Stunden spannendes Gameplay, das auf mehr als 380 Level aufgeteilt ist. Zöger also nicht und sicher dir das Spiel, solange es im Epic Games Store kostenlos ist. Das Angebot hat am 11.8 begonnen und blieb eine Woche lang. Jetzt kannst du das Spiel wieder zum ursprünglichen Preis kaufen.