Epic Games Store: Diese Spiele gibt es jetzt kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Darkwood” und “ToeJam & Earl: Back in the Groove” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 20. Oktober um genau 17:00 Uhr werden die beiden Spiele dann von zwei neuen Games abgelöst, die wieder eine Woche lang im Angebot bleiben.

Jetzt kostenlos: „Darkwood“

Völlig überraschend gibt es diese Woche noch ein Horrorspiel im Epic Games Store Angebot. Es handelt sich dabei um „Darkwood„, ein Horrorspiel aus der Top Down Perspektive, das verspricht, dich auch ohne den Einsatz von Jumpscares zu erschrecken. In diesem Survival Horror triffst du auf zahlreiche Charaktere, deren Geschichte du entdecken kannst. Außerdem entscheidest du alleine über ihr Schicksal, doch sei dir stets dessen bewusst, dass du in dieser Welt niemandem vertrauen kannst. Hier ist nämlich jeder ein potentieller Feind, der es auf dein Leben abgesehen hat.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “ToeJam & Earl: Back in the Groove”

Bei manchen löst “ToeJam & Earl: Back in the Groove” sicher Nostalgie aus. Es handelt sich bei diesem Spiel nämlich um die Fortsetzung des Klassikers aus den 90er Jahren. Dieses Spiel steckt jedoch nicht nur voller Nostalgie, auch Hip Hop und gut designte Level begegnen dir hier. Dein Ziel ist es, gemeinsam mit ToeJam und Earl die Rapmaster Rakete einmal mehr einsatzfähig zu machen und in die Weiten der Galaxie durchzustarten. Du kannst dabei mit bis zu vier Freunden gemeinsam spielen und versteckte Locations und Geschenke entdecken. Insgesamt handelt es sich bei diesem Spiel um eine gekonnte Fortsetzung des Klassikers von 1991, die voller neuer Features und Verbesserungen steckt.

Dieses Spiel sorgt ganz sicher für Nostalgie.

Leider verpasst: “Rising Hell”

Bei “Rising Hell” handelt es sich um einen vertikalen Plattformer-Rogue-Lite, der es in sich hat. Eins ist nämlich klar: In diesem Spiel wird dir bestimmt nicht langweilig. Du kämpfst dir deinen Weg durch die Hölle, die sich stets vor deinen Augen verändert. Sei also immer wachsam und auf Zack, denn die blutrünstigen Dämonen dieser grausamen Welt machen vor nichts halt. Kannst du der Hölle entkommen und dein düsteres Schicksal abwenden?

Leider verpasst: “Slain: Back from Hell”

Passend zum Oktober-Start geht es im Epic Games Store direkt mit einem weiteren Abenteuer in der Hölle weiter. In “Slain: Back from Hell” startest du in einem Heavy Metal inspirierten Spiel in dein Abenteuer. Es handelt sich dabei um ein Spiel, dass dich in der Nostalgie alter Arcade-Games schwelgen lässt. Klassische Soundtracks und visuelles Design, wie du es aus einer Arcade kennst, begleiten dich in diesem Spiel auf deiner Reise. Seit dem 6. Oktober gibt es dieses coole Spiel komplett kostenlos für alle Spieler.