Epic Games Store - Dieses Spiel gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 29. März um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “DEMON’S TILT” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt gratis verfügbar: DEMON’S TILT

Bei “DEMON’S TILT” handelt es sich um eine Pinball-Erfahrung wie keine andere. Das turbulente Spiel verbindet das klassische Pinball, welches die Meisten vermutlich noch aus dem realen Leben kennen, mit spannenden Elementen anderer Videospiel-Genres. Dazu gehören beispielsweise Patronen, welche über das Spielfeld fliegen und feindliche Kreaturen, welche auch mit von der Partie sind. Bist du ein Fan des klassischen Pinballs und suchst nach einer neuen Herausforderung? Dann ist Demon’s Tilt genau das richtige Spiel für dich.

Sicher dir das Spiel ab Donnerstag kostenlos im Epic Games Store und stelle dein Können unter Beweis. In diesem schnellen Spiel kommt es nämlich nicht auf Glück an, sondern auf deine Fähigkeit, sämtliche Geschehnisse auf dem Bildschirm im Auge zu behalten. Dabei musst du schnelle Entscheidungen treffen und darfst dich nicht von den bunten Farben und Effekten ablenken lassen. Ebenso gibt es in diesem Spiel anders als beim klassischen Pinball verschiedene Missionen und Bosse, welche es zu bezwingen gilt. Auch eine Menge Geheimnisse warten nur darauf, von dir gelüftet zu werden.

Angebot verpasst: In Sound Mind

„In Sound Mind“ ist ein Psychological-Horror Spiel, in dem du in einem unbekannten Korridor erwachst. Du hast keine Ahnung, wo du bist, doch schon bald triffst du auf weitere Opfer. Es stellt sich heraus, dass ihr alle inhumanen Experimenten unterzogen wurdet und nun an den Folgen leidet. Es handelt sich dabei um eine Form der experimentellen Psycho-Therapie.

Schon bald merkst du, dass die Welt um dich herum ein eigenes Leben zu führen scheint. Nichts ist so, wie es sein sollte. Auf der Suche nach Antworten erlebst du seltsame Visionen, die dich auf eine Reise durch deinen eigenen Verstand mitnehmen. Der Horror in diesen Visionen ist kaum vorstellbar, doch es liegt an dir, das Rätsel um diesen bizarren Ort nach und nach zu lösen. Ebenso durchläufst du eine Vielzahl von Erinnerungen, die dir wichtige Hinweise geben können.

Außerdem wirst du auf eine mysteriöse Katze namens Tonia treffen. Was hat es mit ihr wohl auf sich? Neben ihr gibt es auch noch eine Vielzahl weiterer Begleiter, die dir durch das Spiel hinweg Gesellschaft leisten werden. Ob dies letzten Endes etwas Gutes ist oder nicht, gilt es herauszufinden.