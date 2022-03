Epic Games Store - Dieses Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 17. März um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir „Cities: Skylines“ im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Cities Skylines

“Cities Skylines” ist wohl aktuell eines der besten City Builder Spiele, welche es auf dem Markt gibt. Das realistisch gestaltete Spiel bietet nicht nur tolle Visuals, sondern auch einen Realismus, welcher vergleichbaren Spielen um einiges voraus ist. In Cities Skylines kannst du eine Stadt ganz nach deinen Wünschen bauen. Du fängst mit einem leeren Feld an, doch schon bald könnte sich hier die nächste große Metropole befinden.

Erwecke in Cities Skylines deine Traumstadt zum leben.

Sorge dafür, dass deine Bewohner gut versorgt und ihre Bedürfnisse gedeckt sind. Baue alle möglichen Gebäude und bringe mit Flughäfen und Güterterminals neue Waren und Menschen in deine Stadt. Du wirst schnell realisieren, wie schnell die Zeit doch vergeht, wenn du dieses Spiel startest. Aus einer Stunde werden schnell zwei, während du deine Stadt genau so gestaltest, wie du sie dir vorgestellt hast. Des Weiteren bietet Cities Skylines fantastischen Mod-Support, was bedeutet, dass deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Auch Freunde des Micro-Managings finden hier, was sie suchen. Das Spiel bietet die Möglichkeit, jedes Detail deiner Stadt bis ins Kleinste anzupassen und zu koordinieren.

Leider verpasst: Black Widow & Centipede Recharged

Bei “Black Widow: Recharged” und “Centipede: Recharged” handelt es sich um alte Klassiker, welche sich jetzt eines ganz neuen Looks erfreuen. Die klassischen Arcade Games wurden komplett neu aufgesetzt und bieten jetzt moderne Grafik und verbessertes Gameplay. Du kannst dein Können in beiden Titeln unter Beweis stellen und sogar im lokalen Co-Op gegen einen Freund antreten.

Schießt gemeinsam die Käfer ab und übertrefft alte Highscores. Diese beiden Spiele bringen die Arcade-Erfahrung zurück und füllen dich mit Nostalgie, solltest du die Originale schon damals gespielt haben. Doch auch für jüngere Spieler sind die Games interessant. Immerhin gibt es sie nun angepasst an die moderne Spielwelt, was jedem den Einstieg vereinfacht. Allein für den epischen Soundtrack von Megan McDuffee lohnt es sich, einen Blick in die Games zu werfen.

Angebot vorbei: Epic Slayer Kit

Beim “Epic Slayer Kit” handelt es sich um ein Bundle an Vorteilen für das beliebte Spiel Dauntless. Du bekommst hier eine Menge kostenloser Vorteile im Epic Games Store geschenkt. Dazu gehören drei Tage einer VIP-Mitgliedschaft und eine ganze Menge In-Game Currency, welche du zu deinem Vorteil nutzen kannst.

Das Grundspiel von Dauntless ist komplett kostenlos und kann jederzeit über den Epic Games Store heruntergeladen werden. Solltest du also auf der Suche nach einem neuen Spiel sein, ist dies eine gute Möglichkeit direkt mit einem Vorteil zu starten. In Dauntless gehst du auf die Jagd und bekämpfst epische Monster im Kampf. Die Welt des Spiels sieht sich konstant durch Updates erweitert und bietet dir so über lange Zeit hinweg ein spannendes Abenteuer.