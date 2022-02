Epic Games Store - Dieses Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 3. Februar um 17:00 Uhr hattest du die Möglichkeit, dir “DEAMON X MACHINA” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Jetzt wurde das Game von einem neuen Spiel abgelöst, welches nun wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird: Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Jetzt gratis im Epic Games Store: Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Bei “Yooka-Laylee and the Impossible Lair” handelt es sich um ein süßes Plattform-Abenteuer. In diesem Spiel geht es darum, den Erzfeind der beiden Freunde Yooka und Laylee zu besiegen. Ihr Erzfeind heißt Capital B und er hat mal wieder nichts gutes im Sinn. Laut Kritikern handelt es sich bei Yooka-Laylee and the Impossible Lair um eines der besten Platform-Games. Neben den normalen Leveln kannst du die Schwierigkeit in diesem Spiel auch noch mal erhöhen. So kannst du fast jedes Level in einen alternativen Zustand versetzen, welcher ganz neue Herausforderungen mit sich bringt.

Wenn du also Spaß an spannenden Levels, einem süßen Design und einer spannenden Story hast, dann ist das Spiel genau das Richtige für dich. Das Spiel ist seit dem 3. Februar eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Danach wird es wieder für den normalen Preis von knapp 30 Euro angeboten.

Angebot verpasst: DEAMON X MACHINA

In “DEAMON X MACHINA” tauchst du in die Rolle eines Outers ein. Outer sind eine neue Subspezies von Mensch, welche nach dem Mondfall entstanden sind. Du kämpfst nun in einem Söldnerkrieg, in dem es darum geht die Immortals zu bekämpfen. Die Immortals sind nämlich fehlerhafte AIs, welche es zu zerstören gilt. Denn sie lehnen sich gegen ihre menschlichen Schöpfer auf und planen, diese zu vernichten. Bereite dich auf rasante Kämpfe vor, passe deinen Kämpfer ganz an deine Vorstellungen an und ziehe in den Krieg. Wirst du deine Menschlichkeit hinter dir lassen, um neue Boni und Skills freizuschalten?

Du kannst dich außerdem in einem Koop-Modus mit Freunden zusammen tun. So könnt ihr gemeinsam gegen Endbosse und besonders schwierige Gegner kämpfen. Du kannst natürlich nicht nur mit, sondern auch gegen deine Freunde und andere Spieler online antreten und deine Kräfte mit echten Menschen messen. Dabei gibt es natürlich auch eine Rangliste, welche es zu erklimmen gibt. Besonders interessant ist dies, da das Spiel erst am 27. Januar offiziell gestartet hat. Du hast also alle Möglichkeiten der Welt auf der Rangliste als einer der Ersten nach oben zu klettern. Das Angebot ist jedoch mittlerweile abgelaufen. Jetzt kostet das Spiel wieder knapp 50 Euro.