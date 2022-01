Epic Games Store - Dieses Spiel gibt es jetzt kostenlos

Seit dem 20. Januar um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Relicta” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. In der kommenden Woche wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Bald gratis verfügbar: Relicta

Bei “Relicta” handelt es sich um ein First-Person-Game, in dem es darum geht, Magnetismus und Schwerkraft zu deinem Vorteil zu nutzen. Denn da du ganz alleine auf dem Mond bist, kann nur dein wissenschaftliches Verständnis deine Tochter am Leben erhalten. Doch das ist noch lange nicht alles. Auf der verlassenen Mondbasis schlummern Geheimnisse, welche nicht nur über das Leben deiner Tochter entscheiden können. Tatsächlich liegt das Schicksal der gesamten Menschheit in deiner Hand.

In Relicta entdeckst du die Geheimnisse einer verlassenen Mondbasis und rettest deine Tochter.

Es liegt nun an dir, das Puzzle zu lösen und die Geheimnisse zu entdecken, welche auf Chandra Base vergraben liegen. Gelingt dir dies, so bestimmst du den Kurs der Menschheitsgeschichte und erfährst, was damals im 22ten Jahrhundert auf der Raumbasis geschehen ist und zu ihrem Ende geführt hat. Relicta ist seit dem 20. Januar im Epic Games Store kostenlos. Sicher dir das Spiel jetzt schnell, denn es wird nur eine Woche lang kostenlos angeboten, bevor es wieder 20 Euro kosten wird.

Leider verpasst: Galactic Civilizations III im Epic Games Store

In “Galactic Civilizations III” schaffst du deine eigene Zivilisation und sorgst dafür, dass sie über eine lange Zeit beständig bleibt. Du kannst dazu aus über 12 Rassen auswählen und dir einen Namen in der gesamten Galaxie machen. Des Weiteren gehören zu einer erfolgreichen Existenz natürlich auch Diplomatie, Spionage, technologischer Fortschritt und mehr. Doch auch gewaltvolle Mittel wie Kriege und die Kolonisierung anderer Planeten und Zivilisationen stehen dir als Möglichkeiten offen.

Zu den zwölf Rassen, aus welchen du eine auswählen kannst, gehören auch Menschen. Jedoch macht das Spiel besonders dann Spaß, wenn du mit einer der elf fiktiven Rassen von Außerirdischen spielst. Diese große Auswahl an Möglichkeiten sorgt außerdem dafür, dass du nie dasselbe Spiel zweimal erlebst. Jedes Playthrough ist komplett verschieden und bringt ganz unterschiedliche Herausforderungen und Chancen mit sich.

Insgesamt gibt es in Galactic Civilizations III nicht einen festgelegten Weg, um zu gewinnen. Du kannst sowohl durch Krieg und Unterdrückung, als auch durch Diplomatie und Fortschritt deine Zivilisation an die Spitze bringen. Wofür du dich entscheidest, ist ganz dir überlassen. Das Spiel war bis zum 20. Januar kostenlos verfügbar.