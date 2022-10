Epic Games Store: Dieses nostalgische Spiel gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 6. Oktober um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Runbow” und “The Drone Racing League Simulator” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von zwei neuen Spielen abgelöst, die dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Runbow”

Bist du noch auf der Suche nach dem perfekten Party-Game, das du gemeinsam mit deinen Freunden spielen kannst? Wenn deine Antwort auf diese Frage ja ist, dann ist “Runbow” genau das richtige Spiel für dich und deine Freunde. In diesem völlig verrückten Party-Game tretet ihr in vielen verschiedenen Games gegeneinander an, die genauso bunt sind, wie sie auch Spaß machen. Von glühender Lava bis hin zu Kämpfen in luftiger Höhe ist hier alles dabei, damit das Spiel auch nicht langweilig wird.

Jetzt gratis: “The Drone Racing League Simulator”

Drohnen sind im realen Leben ein recht teures Hobby, das schwer zu meistern ist. Mit dem “The Drone Racing League Simulator” kannst du dir spannende Drohnenrennen direkt auf deinen Rechner holen. Tritt in spannenden Rennen gegen andere an, übe in der virtuellen Welt und erkunde die Rennbahnen, die es auch im realen Leben gibt. In Sachen Realismus ist dieses Spiel unschlagbar, wenn es um Drohnen geht. Nur hier bekommst du einen wirklichen Einblick in die Welt der Drohnen. Seit dem 29. September gibt es das Spiel dazu auch noch komplett kostenlos.

Kannst du epische Drohnenrennen gewinnen?

Bald im Epic Games Store Angebot: “Rising Hell”

Bei “Rising Hell” handelt es sich um einen vertikalen Plattformer-Rogue-Lite, der es wirklich in sich hat. Eins ist nämlich klar: In diesem Spiel wird dir bestimmt nicht langweilig werden. Du kämpfst dir deinen Weg durch die Hölle, die sich stets vor deinen Augen verändert. Sei also immer wachsam und auf Zack, denn die blutrünstigen Dämonen dieser grausamen Welt machen vor nichts halt. Kannst du der Hölle entkommen und dein düsteres Schicksal abwenden?

Bald gratis: “Slain: Back from Hell”

Passend zum Oktober-Start geht es im Epic Games Store direkt mit einem weiteren Abenteuer in der Hölle weiter. In “Slain: Back from Hell” startest du in einem Heavy Metal inspirierten Spiel in dein Abenteuer. Es handelt sich dabei um ein Spiel, dass dich in der Nostalgie alter Arcade-Games schwelgen lässt. Klassische Soundtracks und visuelles Design, wie du es aus einer Arcade kennst, begleiten dich in diesem Spiel auf deiner Reise. Ab dem 6. Oktober gibt es dieses coole Spiel komplett kostenlos für alle Spieler.