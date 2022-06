Epic Games Store: Dieses legendäre Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 2. Juni um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Bioshock: The Collection” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen, mysteriösen Spiel abgelöst, das dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: BioShock – The Collection

Diese Woche verstecken sich hinter dem mysteriösen Spiel im Epic Games Store ganze drei Spiele. Dabei handelt es sich um “BioShock: The Collection”, die aus BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite: The Complete Edition besteht. In diesen Spielen kannst du die atemberaubenden Städte Rapture und Columbia erkunden. Rapture war einst ein Zufluchtsort für die klügsten Menschen überhaupt, doch verwandelte sich schnell in einen dystopischen Albtraum. Schuld daran war die Selbstüberschätzung eines einzelnen Mannes. Mittlerweile befindet sich Rapture am Grund des Meeres und in den ersten beiden Teilen kannst du dort spannende Abenteuer erleben.

Columbia hingegen befindet sich hoch über den Wolken. Sie ist eine schwebende Stadt, die ebenso düstere Geheimnisse birgt. Schlüpfe in BioShock Infinite in die Rolle eines verschuldeten Detektivs und rette eine mysteriöse Frau namens Elizabeth. Alle drei Games gibt es noch bis zum 2. Juni im Epic Games Store. Sie haben zusammen einen Wert von 60 Euro, also verpass auf keinen Fall dieses geniale Angebot.

Erkunde spannende Welten tief unter Wasser und hoch über den Wolken.

Bald kostenlos: Ein mysteriöses Spiel

Auch diese Woche verbirgt sich im Epic Games Store wieder ein mysteriöses Spiel, das ab dem 2. Juni kostenlos ist. Bisher ist noch nichts über die Identität des Mystery-Games bekannt, doch eins ist wohl klar: Hinter dem Vorhang verbirgt sich ein tolles Spiel, das Fans ganz sicher begeistern wird. So wie diese Woche auch handelt es sich beim nächsten mysteriösen Spiel vermutlich um ein teures AAA-Game.

Solange wir noch auf weitere Infos warten, empfehlen wir dir, den Epic MEGA Sale anzusehen. Hier findest du aktuell unzählige Spiele im Epic Games Store stark reduziert. Darunter sowohl Triple A-Titel, wie auch Indie-Games und fast alle sonstigen Genres. Falls du es also kaum abwarten kannst, ein neues Spiel in deinen Händen zu halten, dann findest du in diesem Sale ganz sicher ein Spiel für dich. Der MEGA Sale geht noch bis zum 16. Juni.