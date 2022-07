Epic Games Store: Dieses geniale Spiel gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 28. Juli um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Shop Titans” und “Tannenberg” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen Spiel abgelöst, das dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Tannenberg“

Bei “Tannenberg” handelt es sich um eine Simulation des ersten Weltkriegs. Insbesondere liegt hier der Fokus auf der Ostfront, an der sich Deutschland und Russland im Krieg gegenüberstehen. Tritt mit 64 Spielern im Krieg gegeneinander an um verschiedene strategische Stützpunkte zu sichern. Das Spiel möchte eine möglichst realistische Erfahrung des ersten Weltkriegs verkörpern, weswegen der Hauptfokus hier insbesondere auf dem Realismus liegt. Die verschiedenen Schlachten sind von realen Events inspiriert.

Dieser epische Shooter ist kostenlos im Epic Games Store.

Du kannst frei entscheiden, welcher Truppe du dich anschließt. Zur Auswahl stehen dir Russland, Rumänien, Lettland, Österreich-Ungarn, Deutschland und Bulgarien. In einer Partie können bis zu 64 reale Spieler mitspielen. Sollte es jedoch mal keinen geben, der mit dir spielt, dann kannst du auch gegen KI-Gegner antreten. So ist garantiert, dass du zu jeder Zeit einer epischen Schlacht beitreten kannst. Das Spiel hat im Epic Games Store sehr gute Bewertungen erhalten und ist seit dem 21. Juli kostenlos verfügbar. Bis zum 28. Juli kannst du es dir runterladen, bevor es wieder 20 Euro kostet. Zöger also nicht zu lange und lass dir dieses Angebot nicht entgehen.

Jetzt gratis: „Shop Titans“

Für jeden, der sich diese Woche bei “Shop Titans” anmeldet gibt es im Epic Games Store einen besonderen Bonus. Doch auch bereits angemeldete Spieler können von dem kostenlosen Geschenk profitieren. In “Shop Titans” baust du dir dein eigenes Laden-Imperium auf. Was auch immer du verkaufen möchtest, die Wahl ist ganz dir überlassen. Von seltenen, persischen Teppichen bis hin zu Katzenstatuen kannst du deinen Kunden alles anbieten.

Über den Epic Games Store erhältst du nun ein Bonus-Paket, das dir und deinem Laden eine ganze Reihe von Vorteilen verschafft. Das Paket ist mit einem Wert von über 100 US-Dollar angegeben. Alles was du tun musst, um dir diese Boni zu sichern, ist dich kostenlos im Spiel anzumelden. Suchst du also noch nach einem netten Zeitvertreib für den Sommer, dann könnte dieses Spiel für dich durchaus interessant sein. Das Angebot gilt noch bis zum 28. Juli.

Bald im Epic Games Store Angebot: “Lawn Mowing Simulator”

Wer wollte nicht schon immer mal einen virtuellen Rasen mähen? Dank “Lawn Mowing Simulator” ist dieser Traum schon bald Realität. Das Spiel erlaubt es dir, so viel virtuellen Rasen zu mähen, wie dein Herz begehrt. Im Spiel hast du die Auswahl aus vielen verschiedenen Rasenmähern deiner Favoriten. Gemeinsam mit deinem Gefährt kannst du dein Können dann in verschiedenen Leveln unter Beweis stellen. Von kleinen Vorgärten bis hin zu den riesigen Grünanlagen von Villen, dein Können als professioneller Rasenmäher ist überall gefragt.

Dieser coole Simulator ist bald kostenlos.

“Lawn Mowing Simulator” verfügt nicht nur über realistische Spielmechaniken. Die Rasenmäher basieren außerdem auf realen Modellen, was die Erfahrung umso authentischer macht. In diesem Spiel erkundest du die britische Dörfer-Landschaft und entdeckst idyllische Landhäuser und edle Schlösser, die einen frisch gemähten Rasen benötigen. Das Spiel ist ab dem 28. Juli kostenlos im Epic Games Store verfügbar.