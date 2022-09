Epic Games Store: Dieses fantastische Dino-Game gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 29. September um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “ARK: Survival Evolved” und “Gloomhaven” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von zwei neuen Spielen abgelöst, die anschließend ihrerseits eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Jetzt im Epic Games Store-Angebot: “ARK: Survival Evolved”

Wenn du auf einer einsamen Insel gestrandet wärst, was würdest du mitnehmen? Deine Antwort ist vermutlich nicht “Einen Dinosattel”, doch in “ARK: Survival Evolved” wirst du dir wünschen, du hättest einen dabei. In diesem Spiel bist du nämlich auf einer einsamen Insel gestrandet, die von Dinos und anderen urzeitlichen Kreaturen bewohnt wird. Schaffst du es, einen Weg zu finden, in dieser verrückten Welt zu überleben?

Tue dich mit Freunden zusammen und entkommt gemeinsam eurem sicheren Tod auf dieser Insel. Vielleicht schafft ihr es auf eurer Reise sogar, wilde Dinos zu zähmen und zu reiten.

Schaffst du es, einen Dino zu zähmen?

Jetzt gratis: “Gloomhaven”

Bei “Gloomhaven” handelt es sich um eine digitale Adaption des beliebten Brettspiels. In diesem taktischen RPG, das außerdem ein Dungeon-Crawler ist, begibst du dich auf die Suche nach deinem Schicksal. Reizt dich das Abenteuer, oder das Gold, das tief in den dunklen Schächten liegt? Nur du entscheidest, wie deine Reise enden wird. Das Spiel ist seit dem 22. September um 17:00 kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Leider verpasst: “Spirit of the North”

“Spirit of the North” ermöglicht es dir, in einen isländischen Mythos einzutauchen. Du spielst auf der wunderschönen Insel als roter Fuchs, der sich plötzlich in eine große Aufgabe verwickelt sieht. Dir begegnet nämlich der Wächter der Nordlichter, ein magischer Fuchs mit besonderen Fähigkeiten. Gemeinsam erkundet ihr die wunderschöne Landschaft Islands und auf deiner Reise erfährst du mehr und mehr über ihre Geheimnisse. Was hat es mit der mysteriösen, verlorenen Zivilisation auf sich? Schaffst du es, das Geheimnis der Insel zu lüften?

Schaffst du es, die Geheimnisse Islands zu lüften?

Leider verpasst: “The Captain”

In “The Captain” reist du durch die unendlichen Weiten des Weltraums. Die Erde befindet sich plötzlich in großer Gefahr und nur du kannst sie retten. Es ist deine Aufgabe, so schnell wie nur möglich quer durch die Galaxie zur Erde zu finden. Auf deinem Weg begegnest du vielen Lebensformen, einige werden zu Freunden, andere zu Feinden. Schaffst du es, auf deiner Reise Zivilisationen zu retten, oder wirst du einen intergalaktischen Krieg anfangen? Die Entscheidung ist ganz dir überlassen. Ob dein Raumschiff ein Symbol des Friedens oder der Zerstörung wird, hängt von deinen Entscheidungen ab.