Epic Games Store: Dieses düstere Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 9. Juni um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Wolfenstein: The New Order” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen, mysteriösen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Wolfenstein

Hinter dem geheimnisvollen Spiel versteckte sich diese Woche “Wolfenstein: The New Order”. In diesem düsteren Shooter gehst du auf die Jagd nach Nazis. Reise dazu durch ganz Europa und erkunde atemberaubende Schauplätze. Dazu gehört beispielsweise die Erstürmung einer Strandfestung an der Ostsee, doch auch unter Wasser geht der Kampf um Freiheit weiter. Steuer selbst massive Kriegsmaschinen und kämpfe so gegen das System, das die gesamte Welt fest im Griff hat. Brich außerdem in geheime Labore ein, wo du dein Waffenarsenal erweitern kannst. Jede Waffe zählt, wenn das Ziel der Sturz des Systems ist.

Wolfenstein gehört dabei zu den schönsten Shootern mit einer beeindruckenden Story. Dieses Spiel vereint nahtlos spannende Action mit detaillierten Charakteren und einer fesselnden Geschichte, die dich ganz sicher in ihren Bann zieht. Tauche in diese düstere Welt ein und stelle unter Beweis, dass das System keine Chance gegen den Widerstand hat. Diesen Shooter gibt es noch bis zum 9. Juni kostenlos im Epic Games Store. Zöger also nicht zu lange und sichere dir deine Version.

Tauche in die düstere Welt von Wolfenstein ein und befreie die Welt vom System.

Bald kostenlos: Ein mysteriöses Spiel

Auch diese Woche verbirgt sich im Epic Games Store wieder ein mysteriöses Spiel, das ab dem 9. Juni kostenlos ist. Bisher ist noch nichts über die Identität des Mystery-Games bekannt, doch eins ist wohl klar: Hinter dem Vorhang verbirgt sich ein super Spiel, das Fans ganz sicher begeistern wird. So wie diese Woche auch, handelt es sich beim nächsten mysteriösen Spiel vermutlich um ein teures AAA-Game.

Solange wir noch auf weitere Infos warten, empfehlen wir dir, den Epic MEGA Sale auszuchecken. Hier findest du aktuell Massen an Spielen im Epic Games Store stark reduziert. Darunter sowohl Triple A Titel, wie auch Indie-Games und fast alle sonstigen Genres. Falls du es also kaum abwarten kannst, ein neues Spiel in deinen Händen zu halten, dann findest du in diesem Sale ganz sicher ein Spiel für dich. Der MEGA Sale geht noch bis zum 16. Juni.