Epic Games Store: Diese spannenden Spiele gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 14. Juli um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Ancient Enemy” und “Killing Floor 2” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von zwei neuen Spielen abgelöst, die dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Jetzt gratis: “Ancient Enemy”

In “Ancient Enemy” geht es darum, deine Feinde zu besiegen. Es handelt sich um ein Indie RPG-Kartenspiel, in dem du gegen die Mächte des Bösen antrittst. Du vernichtest deine Feinde dabei mit einer großen Auswahl an Zaubern und Fertigkeiten. Reise auch hinaus in die Wildnis, wo du den tödlichsten deiner Feinde besiegen musst.

Du musst im Laufe des Spiels strategische Entscheidungen treffen und dich clever im rundenbasierten Kampf schlagen. Ein falscher Move könnte für dich das Aus bedeuten. Das Spiel ist jedoch sowohl für Anfänger, als auch für Profis geeignet. Du kannst die passende Schwierigkeitsstufe aus drei Stufen auswählen, um das für dich beste Spielerlebnis zu bekommen.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Killing Floor 2”

Bei “Killing Floor 2” handelt es sich um ein Action-Horror Game, in dem du Europa vor einer Invasion der Klone retten kannst. Die sogenannten Zeds sind blutrünstige Klone, die unseren Kontinent überrannt haben. Es liegt nun an dir, die Bedrohung ein für alle Mal auszuschalten. Diesen rasanten Shooter kannst du auch mit deinen Freunden spielen. Es stehen dir dazu verschiedene Modi zur Auswahl, wie beispielsweise 6-Spieler-Koop und 12-Spieler-gegen-Zeds-Gemetzel.

Bekämpfe die Zeds und erobere Europa zurück.

Zögert also nicht und sichert euch das Game seit dem 7. Juli kostenlos, um gemeinsam gegen die Klone, die unseren Kontinent bedrohen, anzutreten. Sie wurden von der Horzine Corporation erschaffen, aber du hast die Macht, sie zu besiegen.

Angebot vorbei: “Geneforge 1 – Mutagen”

In diesem Indie-Kultklassiker liegt die Welt zu seinen Füßen. Denn in “Genforge 1 – Mutagen” bist du ein Shaper, ein Zauberer der Leben erschaffen kann. Die Möglichkeiten sind dabei endlos. Ob du riesige Bestien, oder praktische Werkzeuge erschaffst, ist ganz dir überlassen.

Du findest dich auf einer einsamen Insel wieder, die nur so vor Geheimnissen deiner Vorfahren wimmelt. Doch sei gewarnt: Eindringlinge haben sich ihren Weg auf die Insel gebahnt. Sie haben es auf deine besondere Macht abgesehen und wollen sich diese zu eigen machen. Doch sie sind nicht nur hinter deiner Macht her. Auf der einsamen Insel liegen kostbare Schätze, die es zu entdecken gibt. Erledige die Diebe und mach dich selbst auf die Suche, oder schließe dich ihnen an. Die Wahl ist ganz dir überlassen.

Leider verpasst: “Hood: Outlaws & Legends”

In “Hood: Outlaws & Legends” herrscht keine Gnade. Du tauchst mitten in einen unkontrollierten Staat ein, in dem jeder um Macht und Ruhm kämpft. Rebellen und Schurken versuchen, die Reichen von ihrem Thron zu stürzen und den Staat für sich zu erklären. Doch auch unter ihnen herrschen Rivalitäten und es kommt zu erbarmungslosen Kämpfen. Blut wird in diesem Staat reichlich vergossen.

In diesem Spiel kämpfst du um den Legenden-Status.

Als Spieler kannst du mitten in die blutigen Kämpfe einsteigen und zur Legende werden. Das Spiel verfügt über ein gut durchdachtes Mehrspieler-Kampfsystem. So kannst du auch gegen deine Freunde im Kampf antreten. Dem Spiel werden außerdem weiterhin neue Karten, Charaktere, Spielmodi und Events hinzugefügt. Es dauert also eine ganze Weile, bis in diesem Spiel Langeweile einkehrt. Sicher es dir also bis zum 7. Juli kostenlos im Epic Games Store.

Angebot vorbei: “Iratus: Lord of the Dead”

Bei “Iratus: Lord of the Dead” handelt es sich um ein rundenbasiertes, taktisches Roguelike-RPG. Das Spiel lässt dich in ein düsteres Fantasy-Universum eintauchen, in dem du eine Armee der Untoten führst. Deine Aufgabe ist es, einem zornigen Nekromanten zu helfen, die Oberflächenwelt zu erreichen und den Tod über die Reiche der Sterblichen zu bringen. Du schlüpfst dabei selbst in die Rolle des Jahrtausende gefangenen Nekromanten Iratus, der nun auf Rache aus ist.

Erforsche geheime Rituale, um deine Armee stärker zu machen und erkunde die Unterwelt. Dabei triffst du auf alle möglichen Gefahren, von unterirdischen Katakomben bis hin zu hirngeschrumpften Bergmännern. Auch gierige Zwerge und korrupte Söldner bewohnen die Welt unter Tage.