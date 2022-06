Epic Games Store: Dieses geheimnisvolle Spiel gibt es diese Woche kostenlos

Nur noch bis zum 16. Juni um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Maneater” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, das dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Nur noch bis morgen: Epic Games Store Mega Sale 2022 – das sind die Top-Angebote

Bald gratis im Epic Game Store: Das geheimnisvolle „Supraland“

Ab dem 16. Juni kannst du dir im Epic Game Store das Indie-Spiel „Supraland“ gratis sichern. Das Game fordert dich vor allem in einem heraus: Rätsel lösen. Denn in „Supraland“ geht es letztlich hauptsächlich darum, die Welt eines – ja – Sandkastens zu erkunden und die dort auf dich wartenden Geheimnisse zu lösen. Das Game der Entwickler Supra Games gibt an, von Spielen wie „Zelda„, „Metroid“ und „Portal“ inspiriert zu sein.

So spielst du auch „Supraland“ in der Ego-Perspektive, selbstständig und mit freiem Lauf. Das Ziel ist dir nur übergeordnet vorgegeben, wobei die Handlung an sich während des Spiels minimal gehalten wird. Die Welt des Sandkastens, die dich erwartet, ist riesiger und vernetzter, als du dir zunächst vielleicht vorstellen kannst. Auf dich warten etliche Abkürzungen, Geheimnisse und versteckte Passagen. Je tiefer du eindringst, desto mehr Hindernisse erwarten dich, die du erst einmal überwinden musst. Dabei hilft es dir, deine eigenen Fähigkeiten herauszufinden und dich selbst herauszufordern. Die Kampfmechaniken von „Supraland“ erinnern derweil an klassische rasanten Shooter wie „Unreal“ oder „Doom“. Das heißt, du gelingst mit schnellen Seitwärtsbewegungen und Sprüngen in neue Gegenden. Und das, während du unentwegt auf einfallende Gegnerhorden schießt, ohne nachladen zu müssen.

„Supraland“ wartet mit etlichen Rätseln und Geheimnissen auf dich.

Bist du auf der Suche nach einem Spiel, das mit einfacher Grafik, aber gekonnten Design-Tricks deine Fähigkeiten herausfordert, wirst du mit „Supraland“ glücklich. Das Puzzle-Game ist ab dem 16. Juni, 17 Uhr bis einschließlich zum 23. Juni kostenlos im Epic Game Store verfügbar.

Letzte Chance: Maneater

Diese Woche hat sich hinter dem geheimnisvollen Vorhang das Spiel „Maneater“ versteckt. In Maneater schlüpfst du in die Rolle eines jungen Hais. Als Jungtier musst du um dein Überleben in der großen, weiten Welt kämpfen, als ausgewachsener Hai fürchtet sich jeder vor dir. Finde die richtigen Resourcen und du wirst schon bald viel größer und stärker sein, als die Natur es je vorgesehen hat. Deine Reise beschränkt sich zudem nicht nur auf die Weltmeere. Auch Buchten und von Menschen bewohnte Gegenden können dir als Jagdgrund dienen.

In Maneater wirst du zum Herr der Meere und sorgst für Terror.

Maneater gibt es noch bis zum 16. Juni kostenlos im Epic Games Store. Es ist das letzte mysteriöse Game, bevor es im Store wieder normal weitergeht. Vergiss auch nicht, den MEGA Sale, der noch bis zum 16. Juni läuft, zu erkunden. Hier findest du eine ganze Reihe genialer Deals, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Von Triple-A Titeln bis hin zu Indie-Games ist hier für jeden etwas dabei.