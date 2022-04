Epic Games Store - Diese Spiele gibt es jetzt kostenlos

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: Insurmountable

Hast du schon immer davon geträumt, die höchsten Berge der Welt zu erklimmen? Die höchsten Berge der realen Welt werden es vielleicht nie sein, aber in “Insurmountable” kannst du dein Glück und Können jetzt auf virtuellen Bergen unter Beweis stellen. Treffe schwierige Entscheidungen und wähle aus einem von drei Charakteren aus, welcher dich auf deinem Abenteuer in den Bergen begleiten soll. Sei gewarnt, Bergsteigen ist gefährlich und ein falscher Griff kann dich in den Abgrund stürzen. Jedoch wirst du mit der Zeit immer stärker und auch die höchsten Berge sind schnell kein Problem mehr.

In diesem Spiel ist kein Berg wie der andere, also sei vorsichtig.

Ein besonderes Highlight des Spiels ist die Spielwelt selbst, welche nach und nach vor deinen Augen generiert wird. Auch das Wetter kann sich rapide ändern. Sei also auf alles vorbereitet und bleib wachsam. Bergsteigen ist ein gefährliches Hobby.

Ebenfalls gratis verfügbar: XCOM 2

In “XCOM 2” obliegt die Welt der Macht von Aliens. Sie haben den Planeten eingenommen und die Menschen unter ihrer Kontrolle. XCOM ist die letzte Offensive der Erde und ihr Ziel ist es, gegen die Aliens vorzugehen und sie von der Erde zu vertreiben. Denn auf den ersten Blick mögen sie der Menschheit helfen, indem sie strahlende Städte bauen, doch sie haben auch noch einen anderen Plan. Versteckt hinter einer Fassade der Hilfsbereitschaft brodelt etwas Böses. Nun liegt es an dir, die Aliens davon abzuhalten, die Erde komplett zu übernehmen. Seit 20 Jahren sind sie inzwischen auf unserem Planeten und langsam ist Schluss. XCOM kehrt zurück, jetzt stärker denn je.

Nicht mehr kostenlos im Angebot: Rogue Legacy

Bis Donnerstag, 14. April um 17:00 Uhr hattest du die Möglichkeit, dir “Rogue Legacy” und “The Vanishing of Ethan Carter” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Beide Spiele sind jetzt aber wieder kostenpflichtig.

Bei “Rogue Legacy” handelt es sich um ein Rogue-Lite Spiel mit einem ganz besonderen Twist. Denn in diesem Game kann jeder ein Held sein. Versuche mit deinem Charakter schwere Level zu überwinden und habe keine Angst davor, auch mal zu sterben. In diesem Videospiel ist der Tod deines Charakters nämlich nicht Game Over. Stattdessen spielst du nach deinem Tod mit deinem Sohn weiter. Da jedoch niemand wirklich perfekt ist, sind deine Söhne es auch nicht. Manch einer ist eventuell farbenblind, wieder ein anderer hat Probleme mit seiner Größe und vieles mehr. Diese kleinen Herausforderungen machen das Spiel zu einer Einzigartigen und teilweise echt witzigen Erfahrung.

Auf deiner Reise sammelst du übrigens auch Gold, welches du anschließend nutzen kannst um dein Anwesen zu verbessern. Dieser Aufstieg durch die Klassen erlaubt dann auch deinen Söhnen einen besseren Start ins Leben und bessere Chancen auf eine gesunde Statur. Das Gold, welches du sammelst, dient also zu mehr als nur dem endlosen reich werden.

“The Vanquishing of Ethan Carter” ist ein Mystery-Game wie kein anderes. Im Gegensatz zu vielen Mystery-Games handelt es sich hier nämlich nicht um ein Puzzle-Game. Der Fokus liegt stattdessen vollkommen auf der Atmosphäre und Story, welche hier erzählt wird. Du schlüpfst dabei in die Rolle eines Detektivs namens Paul Prospero, welcher einen schockierenden Brief von Ethan Carter erhält. Es scheint, als wäre Carter in Gefahr. Doch kaum kommst du in Red Creek Valley an, merkst du, dass die Story von Ethan Carter alles andere als gewöhnlich ist. Er ist spurlos verschwunden und im selben Dorf haben sich zuvor schon Morde ereignet, welche allesamt eins gemeinsam haben: Sie scheinen unerklärlich zu sein.