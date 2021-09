Epic Games Store – diese Spiele gibt es jetzt kostenlos

Noch bis zum 23. September um 17 Uhr kannst du dir wieder zwei kostenlose Spiele im Epic Games Store sichern. Dazu ist jetzt schon klar, welches Gratis-Spiel es danach gibt. Denn direkt im Anschluss an die aktuelle Aktion gibt es wieder ein kostenloses Spiel – dann bis zum 30. September.

Speed Brawl kostenlos im Epic Game Store

Eines der beiden Gratis-Spiele im Epic Game Store ist das 2D-Prügelspiel „Speed Brawl“. Bist du auf der Suche nach Action, ist dieses Game die richtige Wahl. Das Kampfspiel mit Jump 'n' Run-Elementen ist vor allem auf Geschwindigkeit ausgelegt. Du schlägst dich durch eine Horde wild gewordener Insektensklaven und bespaßt damit die gelangweilte und vom Wohlstand übermannte Gesellschaft der Jahrhundertwende mitten in einer fiktiven Industrialisierung, die auf dem Rücken eines besiegten Insektenvolks entstand. Klingt verrückt? Ist es auch. Du kloppst dich durch 50 Runden und dabei wird das Game immer schneller. Dazu kannst du in kooperativen Online-Modus zusammen mit anderen Gamern die Insekten vermöbeln.

Das PC-Spiel von Double Stallion Games will dabei mit scharfer 2D-Grafik und liebevoll animierten Charakteren auftrumpfen. Bist du Beat ‚em up Fan, solltest du dir das Spiel im Epic Game Store also genauer ansehen.

Tharsis – Würfelspiel ab 18

Das zweite Gratis-Game der Woche im Epic Game Store kommt von Choice Provisions und hat eine FSK 18 Empfehlung. „Tharsis“ spielt dabei auf dem Weg und rund um den Mars. Von dort aus erreichen dich seltsame Signale, die unergründlich erscheinen. In diesem rundenbasierten Strategiespiel führst du deine Mannschaft in einem durch einen Meteoritensturm schwerbeschädigten Schiff in eine Mission, die genau diese Signale erforschen soll. Doch die Reise birgt nicht nur schwere Entscheidungen…

Das Game aus dem Jahr 2016 läuft ab Windows 7, einem Intel Core i5 der 5er-Reihe und 2 GB RAM. Empfohlen werden im Epic Game Store jedoch ein Intel Core i7 Prozessor der 5. Generation, 6 GB Arbeitsspeicher und eine GeForce 6xx oder Radeon HD7xx.

Ausblick: Das gibt es kommende Woche

In der kommenden Woche wird es wieder 2-Dimensional. In „The Escapists“ musst du aus Gefängnissen ausbrechen. Wie? Das bleibt dir überlassen. Grab dir einen Tunnel, schlüpfe in eine Wärteruniform oder zettel direkt einen Aufstand an. Strategisches Vorgehen und Geschick im Tarnen und Täuschen sind deine Waffen gegen die Einkerkerung.

Dabei ist die Grafik im Retrostil verpixelt. Entwickler Mouldy Toof Studios und Publisher Team17 Digital Limited brachten das Spiel schon 2015 auf den Markt. Jetzt kostet es mit Rabatt im Epic Games Store lediglich 3,74 Euro. Die kannst du dir aber auch noch sparen. Denn ab dem 23. September kannst du es dir gratis abholen.