Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Noch bis zum 16. Dezember um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Godfall: Challenger Edition” und “Prison Architect” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen, mysteriösen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Prison Architect

Nur das beste Gefängnis kann auch die schlimmsten Gefangenen hinter Gittern behalten. Hast du die Skills, ein perfektes Gefängnis zu bauen? In “Prison Architect” kannst du dein Können unter Beweis stellen. Baue dein perfektes Gefängnis und sorge dafür, dass es auch wirklich kein Entkommen gibt. Doch um sicherzugehen, dass es auch wirklich unmöglich ist aus deinem Gefängnis zu flüchten, kannst du dich selbst dem ultimativen Test unterziehen.

Im Flucht-Modus kannst du nämlich versuchen, selbst aus dem von dir gebauten Gefängnis zu kommen. Des weiteren kannst du dein Talent in anderen Gefängnissen unter Beweis stellen. Diese wurden von Spielern hochgeladen und stehen nun zur Verfügung, um dein Können zu testen. Lade auch dein eigenes Gefängnis hoch und schau, ob andere Spieler es wohl schaffen zu entkommen.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Godfall Challenger Edition

Mit der “Godfall Challenger Edition” bist du direkt im Vorteil. Sicher dir dieses Angebot und erhalte sofort einen Max Level Valorplate, sowie coole Waffen und eine ganze Reihe anderer Vorteile. Mit dieser epischen Unterstützung wird es ein leichtes sein, die drei Endgame-Modi des Spiels zu bezwingen. Zeige dein Skills auch in Multiplayer co-op Matches, in denen du mit anderen Spielern gemeinsam kämpfst.

Erlebe epische Kämpfe in Godfall und verschaffe dir mit der Challenger Edition einen klaren Vorteil.

Bald gratis verfügbar: Ein mysteriöses Spiel

Wer schon einmal einen Blick auf die Games der nächsten Woche werfen wollte, der hat es schon gesehen. Das Spiel der kommenden Woche ist wahrlich ein Rätsel. Noch weiß keiner, welcher Titel sich hinter dem Geschenk verbirgt.

Es lässt sich jedoch spekulieren, dass es sich um ein besonderes Spiel handeln wird. Immerhin nähern wir uns mit schnellen Schritten den Feiertagen und auch der Epic Games Store möchte an der Bescherung teilhaben. Wir werden also erst am Donnerstag herausfinden, was sich hinter der mysteriösen Fassade verbirgt. Sicher dir bis dahin die beiden aktuellen Titel und freu dich auf das rätselhafte Spiel.