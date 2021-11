Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Noch bis zum 2. Dezember um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Antstream – Epic Welcome Pack” und “theHunter: Call of the Wild” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von zwei neuen abgelöst, welche dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Antstream – Epic Welcome Pack

Bei “Antstream – Epic Welcome Pack” handelt es sich um ein Bonuspaket für das Spiel Antstream. Es beinhaltet 1090 Gems, welche dich ansonsten fast 15 Euro kosten würden. Die In-Game Währung kann vielseitig eingesetzt werden. Ob in Spielen, Wettkämpfen, oder zeitlich begrenzten Events ist ganz dir überlassen.

theHunter – Call of the Wild

Ganz wie es der Name suggeriert, handelt es sich bei “theHunter: Call of the Wild” um ein Jagdspiel. Dieses Spiel bietet eine Atmosphäre wie wenig andere. Erkunde die offene Welt dieses realistischen Spiels und begib dich auf die Jagd. Stets hast du die Wahl, ob du mit dem Gewehr, oder mit dem Bogen auf die Jagd gehen willst.

Das Spiel bietet außerdem einen Multiplayer-Modus. Du kannst also gemeinsam mit deinen Freunden spielen. Begebt euch bis zum 2. Dezember auf die Jagd, während dieses Spiel im Epic Games Store kostenlos verfügbar ist.

Bald im Epic Games Store gratis verfügbar: Dead by Daylight

Es wird gruselig im Epic Games Store. “Dead by Daylight” ist ein beliebtes Multiplayer Horror Spiel, welches schon seit einigen Jahren Angst und Schrecken auf deinen Bildschirm bringt. In diesem Spiel geht es darum, gemeinsam mit deinen Freunden vor einem gruseligen Killer zu flüchten. Auch beim Killer handelt es sich jedoch um einen echten Spieler und keinen NPC, was das Spiel nochmals unberechenbarer macht.

Dead by Daylight ist Multiplayer-Horror, der es in sich hat.

Arbeite als Überlebender also mit deinen Mitspielern zusammen, oder mach dein eigenes Ding. Die Wahl liegt an dir, doch welche Methode bringt dich lebend aus dem Spiel? Sollte das Wegrennen irgendwann einmal zu langweilig werden, dann schlüpfe in die Rolle des Killers und verbreite Furcht bei deinen Mitspielern.

Bald gratis verfügbar: while true: learn()

“while true: learn()” ist ein Puzzlespiel, welches dir die Grundlagen des Programmierens vermitteln kann. Hast du dich also schon immer mal fürs Programmieren, KI und sonstige Datensysteme interessiert, dann ist das Spiel perfekt für dich. Hier lernst du nämlich spielerisch die ersten Schritte hin zum erfolgreichen Programmierer.

Die Story dahinter: In diesem Spiel tauchst du in die Rolle eines Programmierers, welcher durch Zufall herausfindet, dass seine Katze extrem gut im Coden ist. Allerdings spricht sie keine menschliche Sprache. Es liegt also nun an dir, ein Katze-zu-Mensch Übersetzungs-System zu bauen.