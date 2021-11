Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Noch bis zum 25. November um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Guild of Dungeoneering”, “KID A MNESIA EXHIBITION” und “Never Alone” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von neuen abgelöst, welche dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Guild of Dungeoneering

Bei “Guild of Dungeoneering” handelt es sich um ein Dungeon-Spiel der ganz besonderen Art. Anstatt den Helden durch ein Dungeon zu bringen, baust du hier nämlich das Dungeon um deine Helden herum.

Das Spiel ist rundenbasiert und funktioniert nach dem Spielkarten-Prinzip. Du bekommst also Karten ausgespielt und es liegt an dir, sie strategisch zu platzieren. Sorge mit deiner Strategie dafür, dass deine Helden das Dungeon erfolgreich verlassen können. Du schaltest Räume frei, indem du durch die Level aufsteigst.

KID A MNESIA EXHIBITION

“KID A MNESIA EXHIBITION” ist ein Spiel, welches dich einen Fiebertraum durchleben lässt. Alles um dich herum ist auf den Kopf gestellt und nichts ist so, wie es scheint. Das Spiel wurde rund um die Alben “Kid A” und “Amnesiac” von Radiohead konzipiert. Der Kunststil, sämtliche Kreaturen etc. sind also an die Kunst der Songs angepasst.

Tauche in die unglaubliche Atmosphäre dieses Spiels ein und lass dich auf das Unmögliche ein.

Du entdeckst diese verrückte Ausstellung einer Welt aus der First-Person Perspektive heraus. Auf deiner Reise begegnest du unmöglichen Kreaturen, Räumen und Welten.

Never Alone

Dieses atmosphärische Puzzle Spiel, “Never Alone”, ist perfekt für alle, die gerne wunderschöne Umgebungen entdecken und dennoch mental gefordert werden wollen. Genau darum geht es nämlich bei diesem Puzzle-Platformer. Vollbringe heroische Taten, triff auf legendäre Charaktere und entdecke die Welt von Never Alone.

Du kannst sowohl als Nuna, als auch als Fuchs spielen. Ebenso bietet das Spiel ein Companion-System, welches es dir erlaubt, mit bis zu zwei Verbündeten gleichzeitig zu reisen. Wechsel strategisch zwischen den beiden Charakteren, um enge Höhlen und hohe Klippen zu erkunden.

Bald gratis im Epic Game Store verfügbar: Antstream – Epic Welcome Pack

Bei “Antstream – Epic Welcome Pack” handelt es sich um ein Bonuspaket für das Spiel Antstream. Es beinhaltet 1090 Gems, welche dich ansonsten fast 15 Euro kosten würden. Die In-Game-Währung kann vielseitig eingesetzt werden. Ob in Spielen, Wettkämpfen oder zeitlich begrenzten Events ist ganz dir überlassen.

theHunter – Call of the Wild

Ganz wie es der Name suggeriert, handelt es sich bei “theHunter: Call of the Wild” um ein Jagdspiel. Dieses Spiel bietet eine Atmosphäre wie kein anderes. Erkunde die offene Welt dieses realistischen Simulators und begib dich auf die Jagd. Wenn es um Strategie geht, hast du die Wahl. Ob mit dem Gewehr, oder mit dem Bogen, die Jagd kann beginnen, wenn du bereit bist.

Das Spiel bietet außerdem einen Multiplayer-Modus. Du kannst also gemeinsam mit deinen Freunden spielen. Begebt euch am 25. November auf die Jagd, wenn dieses Spiel im Epic Games Store kostenlos verfügbar ist.