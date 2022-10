Epic Games Store: Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Rising Hell” und “Slain: Back from Hell” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 13. Oktober um genau 17:00 Uhr werden die beiden Spiele dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt kostenlos: “Evoland”

Bei “Evoland” handelt es sich um ein Videospiel, dass dich die Evolution von Gameplay und Grafik hautnah erleben lässt. Du startest dabei in der fernen Vergangenheit und arbeitest dich nach und nach zur Modernität voran. Die Legendary Edition des Spiels enthält dabei auch gleich zwei Games, “Evoland: A Short of Story of Adventure Video Games Evolution” und “Evoland II: A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder”.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Fallout 3”

Dieses klassische Spiel ist ein Muss für jeden Gamer. In “Fallout 3” findest du dich in einer post-apokalyptischen Welt wieder, in der du dich auf ein Abenteuer begibst. Auf der Suche nach deinem Vater flüchtest du aus dem Vault. Einmal an der Oberfläche, findest du dich schnell inmitten einer großen Verschwörung, die das Potential hat, über das Leben einer ganzen Region zu bestimmen. Da es sich hier um die “Game of the Year Edition” handelt, erhältst du nicht nur das Grundspiel, sondern auch sämtliche Erweiterungen, die es für das Spiel je gab.

Fallout 3 führt dich in die zerstörte Hauptstadt der Vereinigten Staaten.

Bald im Epic Games Store Angebot: “Saturnalia”

In diesem Roguelite Horror Abenteuer spielst du vier Charaktere, die gemeinsam das Geheimnis eines verfluchten Dorfes entdecken. Der Tod spielt in „Saturnalia“ auch eine ganz besondere Rolle. Jedes Mal, wenn alle deine Charaktere sterben, verändert sich der Aufbau des Dorfes von Grund auf. Nutze den Tod also zu deinem Vorteil, um jedes Geheimnis des Dorfes zu lüften. Deine einzige Waffe, um dem Tod zu entkommen, ist eine Streichholzschachtel.

In diesem Horrorspiel ist ein Streichholz deine einzige Rettung.

Bald gratis: “Warhammer 40.000: Mechanicus”

Warhammer ist wohl mittlerweile jedem Gamer ein bekannter Name. In “Warhammer 40.000: Mechanicus” übernimmst du die Kontrolle über die technologisch fortschrittlichste Armee des Imperiums, die Adeptus Mechanicus. Sie bieten dir einzigartige, taktische Kämpfe und einen Vorteil auf jedem Schlachtfeld. Schaffst du es, das Imperium mit ihnen zu erobern? Das Spiel ist ab dem 27. Oktober kostenlos im Epic Games Store verfügbar.