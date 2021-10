Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Noch bis zum 21. Oktober um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Paladins Epic Pack” und “Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Aktuell im Epic Games Store: Paladins Epic Pack

Beim “Paladins Epic Pack” handelt es sich nicht um ein eigenständiges Spiel. Stattdessen ist dies ein Add-On für das bekannte Spiel “Paladins”. Hast du also Spaß an Paladins und möchtest deine Spielerfahrung nochmal verbessern, dann greif hier zu!

Dieses kostenlose Add-On schaltet dir nämlich vier neue Helden frei. Sie sind Androxus, Raum, Tyra und Ying. Ebenso gehören sie alle verschiedenen Rollen an. Übrigens, Paladins ist ein Free-to-Play Spiel! Solltest du also auf der Suche nach einem neuen Game sein, dann könnte dies etwas für dich sein!

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Stubbs the Zombie

“Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse” ist ein Zombie-Game wie kaum ein anderes. Im Gegensatz zu den meisten Zombie-Spielen übernimmst du hier die Rolle des Zombies und nicht die des Überlebenden. Als Zombie ist es nun dein Ziel, die gesamte Stadt Punchbowl in die Knie zu zwingen.

Dies erreichst du, indem du Menschen in Zombies verwandelst, oder einfach ihre Gehirne frisst. Verursache so viel Chaos wie möglich und sorge dafür, dass Punchbowl nie mehr dasselbe sein wird.

Bald gratis verfügbar: Among the Sleep – Enhanced Edition

Bei “Among the Sleep – Enhanced Edition” handelt es sich um ein Horror Adventure Game. Du spielst in First Person als ein Kind, welches in einer gruseligen Albtraum-Welt gefangen ist. Dabei bist du auf der Suche nach deiner Mutter.

In Among the Sleep wird es richtig gruselig!

Among the Sleep beinhaltet weder ein Combat-System, noch versucht es Horror rein durch das Bekämpfen des Bösen zu vermitteln. Stattdessen bist du hier vollkommen verletzlich und musst ohne Gewalt versuchen, in dieser Welt deinen Weg und einen Sinn zu finden.