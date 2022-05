Epic Games Store: Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 19. Mai um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Jotun – Walhalla Edition”, “Redout: Enhanced Edition” und “Prey” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen, mysteriösen Spielen abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt gratis: Jotun – Walhalla Edition

Bei “Jotun – Walhalla Edition” handelt es sich um ein wunderschönes, handgezeichnetes Action-Abenteuer. Diese Story wird dich ganz sicher in ihren Bann ziehen. Du spielst als Thora, welche eine Wikingerkriegerin ist und leider einen ruhmlosen Tod starb. Jedoch möchtest du trotzdem gerne ins Walhalla übergehen und musst nun die Götter beeindrucken. Sie bewachen das Tor zu Walhalla, durch das du gerne schreiten möchtest.

Dein Ziel auf deiner Reise durch das Fegefeuer ist es, die Jotun freizusetzen. Bei den Jotun handelt es sich um gigantische nordische Elementare, welche es zu entfesseln gilt. In der Walhalla Edition von Jotun findest du noch stärkere Bosse, welche es für dich zu bekämpfen gibt. Stelle dich der Herausforderung nur mit deiner Axt und dem Willen der Götter bewaffnet.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Prey

Bist du Fan des Science-Fiction-Genres? Wenn ja, dann ist “Prey” genau das richtige Spiel für dich. In diesem coolen Game tauchst du in eine Raumstation ein, welche von Außerirdischen belagert wird. Doch nicht nur das, die Raumstation Talos I verbirgt zudem ein düsteres Geheimnis. Es liegt an dir, dies zu offenbaren und dabei am besten auch noch zu überleben. Dabei findest du heraus, dass du scheinbar Hauptprobant eines düsteren Experimentes warst. Deine Story zu enthüllen bedeutet, die Talos I und alle Menschen an Bord zu retten. Schaffst du es, dich deiner eigenen Vergangenheit zu stellen und Menschen vor einem düsteren Schicksal zu bewahren?

In Prey erkundest du eine luxoriöse Raumstation und lüftest düstere Geheimnisse.

Erforsche in diesem Game die Talos I, eine luxuriöse Raumstation, welche sich im Orbit um den Mond befindet. Vor dieser einzigartigen Kulisse offenbaren sich nach und nach immer mehr Geheimnisse, welche dich ganz sicher schockieren werden. Finde außerdem heraus, was es mit der außerirdischen Präsenz auf der Station auf sich hat und beschütze die Menschen um dich herum vor nahendem Unheil.

Auch jetzt kostenlos: Redout – Enhanced Edition

Bei “Redout – Enhanced Edition” handelt es sich um die nächste Generation der Antigravitation Rennen. Es ist ein Tribut an klassische Rennspiele und soll die volle Erfahrung bieten, ohne jedoch ein Schwindelgefühl bei Spielern auszulösen. Dieses Spiel ist schnell, schwierig und bietet alles, was man sich nur so von einem Rennspiel erhoffen kann. Zöger also nicht und sicher dir das Spiel, solange es im Epic Games Store Angebot kostenlos ist.

Bald im Epic Games Store Angebot: Ein geheimnisvolles Spiel

Immer mal wieder gibt es im Epic Games Store mysteriöse Spiele, welche bis zu ihrem Angebotstag nicht offenbart werden. Diese Woche gibt es solch ein Spiel. Was genau dahintersteckt, kann also noch niemand sagen, doch eins ist klar: Hinter den mysteriösen Spielen steckt meistens ein echt geniales Videospiel. Leider bleibt jedoch nur warten, bis das Spiel am 19. Mai um genau 17:00 offenbart wird. Du kannst es zu diesem Zeitpunkt dann aber auch direkt herunterladen und musst nicht noch einmal länger warten.