Epic Games Store - Diese Spiele gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 19. Mai um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Jotun – Walhalla Edition“ und „Prey” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen, mysteriösen Spiel abgelöst, das dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt gratis: Jotun – Walhalla Edition

Bei “Jotun – Walhalla Edition” handelt es sich um ein wunderschönes, handgezeichnetes Action-Abenteuer. Diese Story wird dich ganz sicher in ihren Bann ziehen. Du spielst als Thora, die eine Wikingerkriegerin ist und leider einen ruhmlosen Tod starb. Jedoch möchtest du trotzdem gerne ins Walhalla übergehen und musst nun die Götter beeindrucken. Sie bewachen das Tor zu Walhalla, durch das du gerne schreiten möchtest.

Dein Ziel auf deiner Reise durch das Fegefeuer ist es, die Jotun freizusetzen. Bei den Jotun handelt es sich um gigantische nordische Elementare, welche es zu entfesseln gilt. In der Walhalla Edition von Jotun findest du noch stärkere Bosse, welche es für dich zu bekämpfen gibt. Stelle dich der Herausforderung, nur mit deiner Axt und dem Willen der Götter bewaffnet.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Prey

Bist du Fan des Science-Fiction-Genres? Wenn ja, dann ist “Prey” genau das richtige Spiel für dich. In diesem coolen Game tauchst du in eine Raumstation ein, welche von Außerirdischen belagert wird. Doch nicht nur das, die Raumstation Talos I verbirgt zudem ein düsteres Geheimnis. Es liegt an dir, dies zu offenbaren und dabei am besten auch noch zu überleben. Dabei findest du heraus, dass du scheinbar Hauptprobant eines düsteren Experimentes warst. Deine Story zu enthüllen bedeutet, die Talos I und alle Menschen an Bord zu retten. Schaffst du es, dich deiner eigenen Vergangenheit zu stellen und die Menschen vor ihrem Schicksal zu bewahren?

In Prey erkundest du eine luxoriöse Raumstation und lüftest düstere Geheimnisse.

Erforsche in diesem Game die Talos I, eine luxuriöse Raumstation welche sich im Orbit um den Mond befindet. Vor dieser einzigartigen Kulisse offenbaren sich nach und nach immer mehr Geheimnisse, welche dich ganz sicher schockieren werden. Finde außerdem heraus, was es mit der außerirdischen Präsenz auf der Station auf sich hat und beschütze die Menschen um dich herum vor nahendem Unheil.

Leider verpasst: Terraforming Mars

In “Terraforming Mars” geht es genau um das, was der Name vermuten lässt. Es ist deine Aufgabe, den Mars auf verschiedenen Projektkarten zu bebauen. Dabei hast du die Möglichkeit, verschiedene Produktionen zu errichten, Städte und Grünflächen frei zu platzieren und vieles mehr. Viele Konzerne wetteifern darum, den Mars als Erstes in einen bewohnbaren Planeten umzuwandeln. Es liegt also an dir, noch vor ihnen Meilensteine zu erreichen und den Mars so zu einer neuen Heimat für die Menschheit zu machen. Während du den Planeten bebaust, ziehen immer mehr Menschen auf den Mars. Deine Aufgabe ist es, sie willkommen zu heißen und ihnen ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen.

Terraforming Mars ist ein digitales Kartenspiel.

Du erzielst hohe Werte im Spiel, in dem du den Sauerstoffwert stabil hältst, die Temperatur anpasst und sogar Ozeane auf dem roten Planeten errichtet. Auch wunderschöne Wälder kannst du errichten. Doch sei gewarnt: Die feindlichen Konzerne schlafen nie und überlegen bereits, wie sie dich und dein Projekt erfolgreich sabotieren können. Es handelt sich bei “Terraforming Mars” um die offizielle Adaption des beliebten Kartenspiels, welches nun im Videospiel-Format verfügbar ist. Schnapp dir also deine Freunde und starte eine virtuelle Partie.