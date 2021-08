Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Noch bis zum 26. August um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Yooka Laylee” und “Void Bastards” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Void Bastards

Vergiss bei “Void Bastards” alles, was du bisher über Ego Shooter weißt. Es handelt sich bei diesem Spiel nämlich nicht nur um einen reinen Ego-Shooter, sondern auch um einen revolutionären Strategie-Shooter. Es kommt also nicht nur darauf an, Feinde möglichst effizient abzuschießen. Stattdessen fließen noch viele andere Elemente in das Gameplay ein.

So musst du unter anderem genau entscheiden, gegen wen du kämpfst und wann. Du musst entscheiden, ob du sie direkt attackierst, dich anschleichst, oder sie gar ganz vermeidest. Du entscheidest, ob du dir einen direkten Weg zu deinem Ziel erkämpfst, oder doch lieber den friedlicheren, aber längeren Weg nimmst.

Dein Ziel im Spiel ist es, Gefangene von gefährlichen Schiffen zu befreien. Außerdem musst du dir deinen Weg durch den Nebel bahnen, um der Gefahr zu entkommen. Gleichzeitig musst du jedoch auch darauf achten, deine Vorräte aufrechtzuerhalten. Gelingt dir dies, so kannst du diese außerdem in Waffen umsetzen.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Yooka-Laylee

Bei “Yooka-Laylee” handelt es sich um einen Open-World-Plattformer in dem du als die Freunde Yooka und Laylee riesige, wunderschöne Welten entdeckst. Es handelt sich um ein im Cartoon-Stil gehaltenes Spiel, welches mit viel Liebe zum Detail designt wurde. Yooka ist eine grüne Eidechse und Laylee ist eine lila Fledermaus mit einer großen Nase.

Gemeinsam ist es das Ziel der beiden, den Firmenboss “Capital B” aufzuhalten. Er versucht nämlich, sämtliche Bücher in den verschiedenen Welten für einen Profit zu stehlen. Bekämpft auf eurer Mission große Bosse, löst Rätsel, tretet in Quizshows an und erlebt einzigartige Arcade-Spiele als Teil eures Abenteuers.

Das Spiel bietet sogar Mehrspieler-Kompatibilität, was es auch für Freunde interessant macht. Bist du also auf der Suche nach einem liebevoll gestalteten Spiel, welches du mit deinen Freunden mal eben ein bisschen spielen kannst, dann ist Yooka-Laylee genau richtig für dich.

Bald gratis verfügbar: Automachef

In “Automachef” geht es ganz um die Mechanisierung deiner Küche. Mag auf den ersten Blick etwas langweilig klingen, doch das ist es bei weitem nicht. Es handelt sich stattdessen um ein Resource-Management Puzzle-Game. Dies bedeutet, dass alles vom Design deiner Küche bis hin zur Programmierung der Maschinen in deiner Hand liegt.

In Automachef geht es darum, das Restaurant-Business zu revolutionieren.

Im Spiel baust und designst du deine eigenen Restaurants. Es liegt an dir, die effizientesten Designs und Maschinen anzuwenden, um dein Restaurant möglichst profitabel werden zu lassen.

Während des Spiels gibt es außerdem immer wieder Puzzle zu lösen. Mal ist deine Küche am brennen, mal gibt es keine Hotdogs mehr im Vorratskeller. Es liegt an dir, all diese verschiedenen Probleme möglichst schnell und effizient zu lösen. Neben den Campaign Leveln gibt es außerdem noch einen Vertrags-Modus, oder du kannst deiner Fantasie im Sandbox-Modus freien Lauf lassen.

Das Spiel ist ab dem 26. August bis zum 2. September kostenlos im Epic Games Store verfügbar, also warte nicht zu lange!