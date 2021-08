Epic Games Store – Diese Gratis-Games gibt es jetzt für dich

Noch bis zum 5. August um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir Mothergunship und Train Sim World 2 im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die beiden Games von zwei neuen abgelöst, die dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Aktuell im Epic Games Store Angebot

Mothergunship ist ein Bullet-Hell FPS. Das bekannte Bullet-Hell Genre, welches viele in 2D aus Arcade-Games wie Metal Slug kennen, trifft hier auf First-Person-Shooter Aspekte. Das Resultat ist ein Spiel mit hoher Spielgeschwindigkeit, in dem es auf Präzision und Geschick ankommt. Lass dich nicht von all dem, was um dich herum vorgeht, ablenken! Besonders beeindruckend an Mothergunship ist das ausgefeilte Waffensystem. Anders als bei klassischen Bullet-Hell Spielen, baust du dir diese nämlich selbst zusammen und sammelst sie nicht nur im Laufe des Levels auf.

Train Sim World 2 ist eine realistische Zug-Simulation. Das Spiel eröffnet dir die Möglichkeit, in einer Vielzahl von Szenarien in den Alltag eines Lokführers einzutauchen. Ob im ICE durch Köln, oder mit der Tube im Londoner Underground, die Möglichkeiten sind endlos. Du kannst deine Züge individuell anpassen und auch eigene Szenarien ganz nach deinen Wünschen erstellen.

Bald gratis verfügbar – A Plague Tale: Innocence

Bei A Plague Tale: Innocence handelt es sich um die herzerwärmende Geschichte von Amelia, welche gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder vor der Pest flieht. Nachdem die Eltern der beiden Waisen gestorben sind, machen sie sich auf die Suche nach Antworten. Neben der Pest gibt es eine Vielzahl weiterer Hürden, welche es zu überwinden gibt. So beispielsweise die mysteriöse Krankheit ihres kleinen Bruders.

Als Spieler tauchst du in die Rolle von Amelia ein und beschützt dich und deinen Bruder. Vermeide die Horden von infizierten Ratten und benutze Logik und Geschick, um Wachen aus dem Weg zu gehen. Das Spiel enthält einen starken taktischen Aspekt, in dem es darum geht, Gegner nicht etwa mit reiner Stärke, sondern mit Verstand auszuschalten. Im Laufe des Spiels erlangst du außerdem alchemistische Fähigkeiten, welche du gegen deine Gegner einsetzen kannst.

Die Welt von A Plague Tale ist verlassen und düster.

Insgesamt handelt es sich bei A Plague Tale: Innocence um ein Spiel, welches die Dramatik und Grausamkeit der Pest perfekt verkörpert. Bist du also auf der Suche nach Melancholie und einer dramatischen Geschichte, dann ist das Spiel genau richtig für dich.

Bald gratis verfügbar: Speed Brawl

Im starken Kontrast zum Drama von A Plague Tale: Innocence steht Speed Brawl. Bei dem Cartoon-artigen 2D Combat-Racer, handelt es sich um ein typischen, farbenfrohes Arcade-ähnliches Spiel. Anders als bei A Plague Tale: Innocence, geht es hier nicht um eine dramatische Story.

Stattdessen liegt der Fokus auf schnellem Gameplay, dem Aufbau deines perfekten Kampf-Teams und noch schnellerem Gameplay. Für alle, die nach reiner Action suchen ist Speed Brawl also das perfekte Spiel. Und da es jetzt im Epic Games Store kostenlos ist, kannst du es sowieso ohne Risiko ausprobieren.