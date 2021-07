Epic Games Store – Diese Gratis-Games gibt es jetzt für dich

Noch bis zum 29. Juli um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir Defense Grid: The Awekening und Verdun im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die beiden Games von zwei neuen abgelöst, die dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Aktuell im Epic Games Store im Angebot

Defense Grid: The Awakening ist ein Tower-Defense-Spiel, in dem es darum geht, deinen Stützpunkt vor einfallenden Horden zu verteidigen. Das Spiel ist für Spieler aller Skill Gruppen geeignet. Du stellst dein Können in verschiedenen Level unter Beweis. Insgesamt gibt es über 20 Level, welche großzügigen Freiraum zur strategischen Planung lassen.

Verdun ist eine realistische Simulation der berühmten Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg. Tauche in den Schützengraben ein und kämpfe an der Front. Das Spiel bietet neben einem realistischen Szenario außerdem authentische Waffen und Angriffe wie Giftgas-Attacken. In Verdun kannst du den Ersten Weltkrieg in seiner gesamten Grausamkeit hautnah erleben.

Bald gratis verfügbar: Mothergunship

Bei Mothergunship handelt es sich um ein Bullet-Hell FPS. Das bedeutet, dass das bekannte Bullet-Hell Genre hier mit seiner schnellen Spielgeschwindigkeit auf einen First-Person-Shooter Aspekt trifft, welcher wohl vielen bekannt ist. Das Resultat ist ein Spiel mit hoher Geschwindigkeit, in dem es außerdem darauf ankommt, Präzision und Geschick an den Tag zu legen.

Das wohl beeindruckendste Feature des Spiels ist die große Auswahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten für deine Waffen. Du baust nämlich hier deine eigenen Waffen. Setze sie also so zusammen, wie sie dir gefallen. Verteidige die Welt vor Aliens ganz wie du es dir vorstellst.

Köln erleben in Train Sim World 2: Fahre mit dem ICE durch die Rheinmetropole

Train Sim World 2 ebenfalls kostenlos im Epic Games Store

Train Sim World 2 ist einer der bekanntesten Zug-Simulatoren auf dem Markt. Tauche in die Welt eines Lokführers ein und erlebe sie hautnah. Neben authentischen Strecken und Zügen bietet das Spiel einen Einblick in den Alltag des Berufs und ist jetzt ebenfalls im Epic Games Store kostenlos zu haben.

Du fährst in diesem Teil des Spiels durch Deutschland und kannst bekannte Städte wie Köln mit dem ICE anfahren. Aber auch andere Teile der Welt bieten einzigartige Anforderungen und Szenarien, welche es zu meistern gilt. Zum Beispiel im Londoner Underground. Du kannst deine Züge außerdem ganz individuell an deine Wünsche und Vorstellungen anpassen. Doch nicht nur das, auch die verschiedenen Szenarien lassen sich manipulieren, oder gar ganz neu erfinden.