Nur für kurze Zeit: Eines der besten PC-Spiele aller Zeiten kostenlos

Nur eine Woche lang schenkt dir der Epic Games Store zusätzlichen Content für eines der bekanntesten PC-Spiele überhaupt. Es handelt sich dabei um das „Die Sims 4: Der gewagte Lebensstil-Bundle“, das du dir jetzt kostenlos sichern kannst. Um das Angebot zu nutzen benötigst du lediglich einen Account beim Epic Games Store, den du kostenfrei erstellen kannst. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebot dir.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Die Sims 4“

„Die Sims 4“ gibt es schon seit längerem kostenlos. Es handelt sich dabei jedoch nur um das Basisspiel, welches keinen zusätzlichen Content umfasst. Fans der Spielreihe wissen jedoch, dass gerade im zusätzlichen Content für die beliebte Lebenssimulation der meiste Spaß liegt. Das „Der gewagte Lebensstil-Bundle„, das es aktuell kostenlos gibt, umfasst dabei gleich drei Erweiterungen, die dein Spiel bereichern.

Enthalten sind das „Die Sims 4 Dschungel-Abenteuer-Gameplay-Pack“, das „Die Sims 4 Luxus-Party-Accessoires-Pack“ und das „Die Sims 4 Fashion Street-Pack“. Das Dschungel -Pack erlaubt es dir, auf eine einzigartige Reise in die Wildnis zu gehen. Hier triffst du auf einen Tempel, kommst mit verfluchten Relikten in Kontakt und erkundest eine völlig neue Kultur. Das Luxury-Party-Set lässt deine Sims in der sozialen Ordnung aufsteigen und bringt zahlreiche trendy Objekte in dein Spiel. So können deine Sims Partys schmeißen, über die die gesamte Nachbarschaft spricht.

Das Fashion Street-Set verwandelt deine Sims in Mode-Meister. Dank trendiger Designs, die von Mumbai inspiriert wurden, gehören deine Sims schon bald zu den stylischsten Bewohnern ihrer Nachbarschaft. Insgesamt kannst du das Leben deiner Sims mit diesen drei Packs komplett verändern.

Nächste Woche kostenlos: Ein mysteriöses Spiel

Auch nächste Woche schenkt dir der Epic Games Store wieder ein Spiel. Allerdings ist diesmal nicht bekannt, um welches Spiel es sich handeln wird. Stattdessen wird das Game der nächsten Woche erst am 18. Mai um 17:00 Uhr bekanntgegeben. Um diese Uhrzeit endet auch das aktuelle Angebot, weswegen du nicht zu lange warten solltest, um dir den kostenlosen Content für Die Sims 4 zu sichern.