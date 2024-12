9 von 10 Sternen: Episches Action-Game nur heute kostenlos

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für den PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Jeden Tag um 17:00 Uhr wird ein neues Videospiel enthüllt. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Heute kostenlos: Kill Knight

Heute kannst du dir im Epic Games Store ein Spiel herunterladen, das pure Action beinhaltet. Bei Kill Knight handelt es sich um einen reaktionsschnellen Action-Shooter im Arcade-Stil. Du schlüpfst in die Rolle eines treuen Ritters, der zu ewigem Leiden verdammt ist. Mit deinem furchterregenden Arsenal an Waffen musst du Schwärme von Schrecken aus dem Jenseits fernhalten.

Kill Knight kostet dich normalerweise etwa 14 Euro, ist allerdings nur heute komplett kostenlos verfügbar. Das Spiel hat bei Steam sehr positive Bewertungen erhalten und kann mit einer Wertung von 9 von 10 Sternen punkten.

Kill Knight ist ein rasantes Action-Game.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du dir in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es bereits kostenlos: