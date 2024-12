Nur für kurze Zeit: Grandioses Rennspiel komplett kostenlos

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für den PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Jeden Tag um 17:00 Uhr wird ein neues Videospiel enthüllt. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Heute kostenlos: Hot Wheels Unleashed

Heute kannst du 40 Euro sparen und dir „Hot Wheels Unleashed“ im Epic Games Store komplett kostenlos herunterladen. In diesem epischen Rennspiel sammelst du die besten Fahrzeuge aus dem Hot Wheels-Universum und trittst auf abwechslungsreichen Strecken gegen andere an. Du kannst auch selbst Strecken bauen und diese dann fahren.

Hot Wheels Unleashed ist reinstes Fahrvergnügen. Die Spielzeug-Perspektive macht das Spiel besonders, denn in welchem anderen Rennspiel kannst du durch ein Wohnzimmer rasen? Im Epic Games Store hat das Spiel eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen erhalten und ist somit eine klare Empfehlung seitens anderer Spieler.

Hot Wheels Unleashed macht einfach Spaß.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du dir in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es bereits kostenlos:

19. Dezember: Vampire Survivors ( 4,49 Euro )

) 20. Dezember: Astrea Six Sided Oracles ( 22,39 Euro )

) 21. Dezember: TerraTech ( 22,39 Euro )

) 22. Dezember: Wizard of Legend ( 15,99 Euro )

) 23. Dezember: Dark and Darker ( 27,45 Euro )

) 24. Dezember: Dredge ( 24,99 Euro )

) 25. Dezember: Control ( 31,99 Euro )

) 26. Dezember: Ghostrunner 2 ( 39,99 Euro )

) 27. Dezember: Hot Wheels Unleashed ( 39,99 Euro )