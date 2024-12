Nur heute kostenlos: 18+ Adventure-Game Premium-Version

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für den PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Jeden Tag um 17:00 Uhr wird ein neues Videospiel enthüllt. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Heute kostenlos: Dark and Darker

Heute kannst du dir die Premium-Version von „Dark and Darker“ im Epic Games Store kostenlos sichern. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein brandneues Abenteuer, das jedoch erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Das liegt daran, dass im Spiel drastische Gewalt dargestellt wird. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, auf den warten tolle Dungeons, anspruchsvolle Gegner und vieles mehr.

In diesem Hardcore First-Person Fantasy Adventure geht es darum, möglichst viele Schätze und Reichtum zu erlangen. Gemeinsam mit Freunden musst du nicht nur deinen Mut, sondern auch jede Menge Grips an den Tag legen, um siegreich zu sein. Als Schatzsucher seid ihr stetiger Gefahr ausgesetzt und müsst gekonnt zusammenarbeiten.

Bei der Version, die du dir heute im Epic Games Store herunterladen kannst, handelt es sich um das Premium-Upgrade. Sie schaltet zahlreiche neue Dungeons und Spielmöglichkeiten frei. So erhältst du beispielsweise 9 zusätzliche Charakterplätze, was nicht zu unterschätzen ist.

Dark and Darker hat sehr gute Bewertungen erhalten.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du dir in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es bereits kostenlos: