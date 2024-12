Lego Technic mit Waffen: Grandioses Action-Game nur heute kostenlos

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für den PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Heute kostenlos: TerraTech

Heute kannst du dir ein geniales Videospiel herunterladen, das von Kotaku als „Lego Technic mit Waffen“ beschrieben wurde. Dabei handelt es sich um TerraTech, ein Action-Indie Game, das es in sich hat. Das Spiel beinhaltet sowohl Single- als auch Multiplayer-Elemente. Designe deine eigenen Fahrzeuge und beweise dich im Kampf gegen andere Spieler. Dank einer riesigen Auswahl an Blöcken ist jedes Fahrzeug einzigartig.

Normalerweise kostet dich TerraTech satte 22,39 Euro. Nur heute kannst du es jedoch kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Bei Steam haben Spieler dem Spiel 9 von 10 Sternen verliehen, was definitiv für seine Qualität spricht. Gerade die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten des Spiels werden von vielen gelobt. Insgesamt scheint das Spiel überzeugen zu können, denn trotz der eher einfachen Spielweise macht es einfach Spaß.

TerraTech steckt voller genialer Kämpfe.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du dir in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es bereits kostenlos: