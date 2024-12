Komplett kostenlos: Abenteuer-Game mit 9 von 10 Sternen

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Heute kostenlos: Astrea Six Sided Oracles

Heute kannst du dir ein tolles Abenteuer-Kartenspiel kostenlos im Epic Games Store sichern. Dabei handelt es sich um „Astrea Six Sided Oracles„, ein Spiel, das dich normalerweise etwa 22 Euro kostet. Das Spiel entführt dich auf eine fantastische Reise in eine mystische Welt. Als Ruinen noch blühende Zivilisationen waren, wurden die Anhänger des sechsseitigen Orakels von einem Stern gesegnet. Er verlieh ihnen die Kraft, sein mächtiges Geschenk in Relikten zu versiegeln.

An einem Tag änderte sich dann jedoch alles. Die Harmonie des Universums zerfiel am Tag der Morgenröte und ganze Galaxien gerieten aus dem Gleichgewicht. Auch die Anhänger des sechsseitigen Sterns fielen dem Chaos zum Opfer. Jetzt gibt es nur noch Ruinen, in denen ihr Vermächtnis versteckt ist. Besitzt du die Stärke, die Macht der Relikte einzusetzen und das Chaos zu besiegen? Finde es heraus, indem du dir das Spiel nur heute kostenlos im Epic Games Store herunterlädst.

Dieses Abenteuer-Kartenspiel hat es in sich.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es bereits kostenlos: