Endlich: Termin für "Gomorrah" Staffel 5 bei Sky steht - Extra inklusive

Spätestens seit „4 Blocks“ haben Mafia-Serien in Deutschland eine große Fanbase. Nicht weniger spektakulär ist das Sky Original „Gomorrah“, dessen vierte Staffel schon Mitte 2019 dramatisch endete. Dann kam das Coronavirus und sorgte dafür, dass die finale, letzte Staffel bis heute auf sich warten lässt. Doch jetzt gibt es für alle Fans endlich ein Licht am Ende des Tunnels – in gleich doppelter Ausführung.

Staffel 5 von „Gomorrah“ ab Ende Dezember 2021 bei Sky

Zehn Episoden wird die letzte Staffel von „Gomorrrah“ umfassen. Los geht es im linearen Fernsehen ab dem 30. Dezember 2021. Immer donnerstags ab 21:20 Uhr wird es dann bei Sky Atlantic neue Folgen der Serie rund um die italienische Mafia zu sehen geben. Alternativ hast du natürlich parallel über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket ebenfalls Zugriff auf die neuen Folgen. Gedreht wurde unter anderem in Neapel, Rom und Riga.

Thematisiert wird – wie sollte es anders sein – die Fortsetzung des brutalen Zusammenstoßes zwischen den Levantes und Patrizia. Die Unterwelt von Neapel wurde kräftig durchgeschüttelt und Genny Savastano gezwungen, seinen Traum von einem Leben in Normalität aufzugeben. Verschanzt in einem Bunker harrt er allein der Dinge, die folgen mögen – während die Polizei alles in Bewegung setzt, um ihn zu finden.

Sein einziger Verbündeter ist nun ‚O Maestrale, der mysteriöse Verbrecherboss aus Ponticelli, einem östlichen Stadtteil von Neapel. Ein Krieg steht bevor, und die Feinde sind hartnäckig. Doch Genny steht kurz davor, eine sensationelle Entdeckung zu machen: Ciro Di Marzio lebt – in Lettland. Und für Genny wird nichts mehr so sein, wie es einmal war.

Teil des Casts ist auch Azzurra. Nachdem sie von Genny verlassen wurde, tut sie alles, um den gemeinsamen Sohn Pietro in Sicherheit zu bringen – weit weg von seinem Vater und allem, was er repräsentiert. Und Enzo Bue Blood, der ehemalige König von Forcella, ist von Schuldgefühlen zerfressen, weil zu viele Gefährten seinetwegen gestorben sind.

Nicht verpassen: „The Immortal – Der Unsterbliche“

Soviel zur fünften und letzten Staffel von „Gomorrah“. Es gibt aber noch einen weiteren Termin, den sich Fans von „Gomorrah“ unbedingt merken sollten. Denn am 23. Dezember 2021 läuft bei Sky Atlantic sowie auf Abruf über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket der 105-minütige Spielfilm „L’Immortale – Der Unsterbliche“. Und den sollte niemand verpassen, der sich bereits auf die fünfte Staffel von „Gomorrah“ freut. Denn der Kinofilm dient als erzählerische Brücke zwischen den Staffeln vier und fünf.

Die Geschichte knüpft direkt an das Ende der vierten Staffel an, als Ciro von Genny vermeintlich erschossen wurde und im Meer versinkt. Währenddessen zieht sein ganzes Leben vor seinen Augen vorbei: Etwa wie er als Baby ein Erdbeben überlebte, das seine ganze Familie ausgelöscht hat. Außerdem wie er zehn Jahre später zu einem Jungen herangewachsen ist und gelernt hat, allein in den Straßen von Neapel zu überleben. Und wie er, unterrichtet von der kriminellen Unterwelt, zu dem wurde, der er heute ist: Ciro Di Marzio, der Unsterbliche.