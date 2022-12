Endlich: Preise für Strom und Gas fallen stark

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Strom- und Gaspreise in Deutschland überdurchschnittlich stark gestiegen. Für Neukunden macht sich das unter anderem bemerkbar, wenn sie einen Preisvergleich auf großen Portalen wie Verivox und Check24 durchführen. Die dort zu findenden Preise liegen in vielen Fällen deutlich über denen, die in der Grundversorgung bei den örtlichen Stadtwerken fällig werden. Doch jetzt fallen die Strom- und Gaspreise für Neukunden wieder, weiß Verivox nach einer umfangreichen Analyse zu berichten.

Gaspreis fällt besonders kräftig

In den vergangenen zweieinhalb Monaten hätten sich für Neukunden die Preise für Gas bei überregional operierenden Anbietern mehr als halbiert. Die Folge: Der Wechsel zu einem anderen Gasanbieter kann sich wieder lohnen. Aktuell lägen die Preise für Gas im Rahmen von Neukundenangeboten von überregionalen Anbietern wieder auf dem Niveau von März dieses Jahres. Während Haushalte mit einem Verbrauch von 20.000 kWh Gas im Jahr außerhalb der Grundversorgung Ende August noch 8.080 Euro einkalkulieren mussten, sind es für die gleiche Menge aktuell nur noch 3.780 Euro, hat Verivox ausgerechnet.

Als Grund nennt das Verbraucherportal unter anderem fallende Großhandelspreise. „Die Versorger haben wieder mehr Spielraum bei der Preisgestaltung“, sagt Energieexperte Thorsten Storck von Verivox. Aktuell müssen an der niederländischen Gasbörse TTF rund 100 Euro pro Megawattstunde Gas bezahlt werden. In der Spitze waren es 311 Euro je Megawattstunde. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass das langjährige Mittel bei Preisen zwischen 10 und 25 Euro je Megawattstunde liegt. Aktuell ist Gas also noch immer überdurchschnittlich teuer.

Auch Strom wird wieder günstiger

Und noch eine gute Nachricht hat Verivox für deutsche Verbraucher: auch der Strompreis fällt. Mitte Oktober musste man für einen Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden Strom als Neukunde noch einen Jahrespreis von 2.260 Euro einkalkulieren. Aktuell sind es nur noch rund 1.600 Euro. Damit ist der Strompreis zwar nicht ganz so enorm gefallen wie der Gaspreis, aber immerhin um rund 27 Prozent.

Verivox-Experte Storck rät deswegen: „Wer jetzt eine Preiserhöhung erhält, sollte in jedem Fall vergleichen. Dank günstigerer Neukundentarife können je nach Region und Verbrauch mit einem Wechsel wieder Einsparungen von mehreren Hudert Euro pro Jahr erzielt werden.“

Verivox-Experte Storck rät deswegen: „Wer jetzt eine Preiserhöhung erhält, sollte in jedem Fall vergleichen. Dank günstigerer Neukundentarife können je nach Region und Verbrauch mit einem Wechsel wieder Einsparungen von mehreren Hudert Euro pro Jahr erzielt werden."

