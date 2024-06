Endlich! Ein ordentliches E-Auto für nur 7.300 Euro vorgestellt

Mit einem Kleinwagen findest du auch in einer Großstadt einen Parkplatz. Jedoch lässt das Angebot an kleinen, rein elektrischen Fahrzeugen zu wünschen übrig. Der US-amerikanische Automobilkonzern General Motors (GM) hat in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller Wuling jetzt ein kompaktes E-Auto vorgestellt, welches zudem noch preiswert ist.

General Motors und Wuling: Kleines E-Auto für unter 8.000 Euro

Das kleine E-Auto hört auf den Namen Wuling Bingo. Es ist nicht der erste wendige Stromer für einen niedrigen Einstiegspreis aus China. BYD (Built Your Dreams) verlangt für sein Modell Seagull in der Grundausstattung umgerechnet rund 9.100 Euro. Doch der Preis des Bingo ist deutlich niedriger, denn dieser startet bei umgerechnet etwas über 7.000 Euro. Mit rund vier Metern Länge und etwa 1,70 Meter Breite ist der Wuling Bingo nur um wenige Millimeter größer als beispielsweise ein Fiat 500 Elektro. Besonders die Frontpartie des China-Stromers erinnert an eine kompakte Version des Smart#1.

Der Bingo bietet Platz für fünf Personen und hat einen Stauraum von 1.240 Litern, wenn die Rückbank umgeklappt ist. Am Dashboard ist ein 10,25 Zoll großes Doppelbildschirmsystem verbaut. In der günstigsten Ausstattungsvariante kostet er umgerechnet 7.300 Euro. Hier sorgt die 17,3-kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu 203 Kilometern. Für 9.200 Euro steigt die Reichweite, dank einer 31,9-kWh-Batterie, auf ganze 334 Kilometer und für einen Startpreis von 11.000 Euro ermöglicht eine 37,9-kWh große Batterie eine Reichweite von bis zu 410 Kilometern. Alle Ausstattungsvarianten unterstützen das Laden mit Gleichstrom. Dadurch kann das E-Auto von 30 auf 80 Prozent in innerhalb von 35 Minuten aufgeladen werden, so Wuling.

Wuling Bingo

Wann kommt der Wuling Bingo nach Deutschland?

In China und weiteren Exportmärkten ist der Wuling Bingo bereits erhältlich. Falls das Elektroauto nach Deutschland kommt, wird es nicht zu solch einem niedrigen Preis angeboten. Grund hierfür ist, dass der Hersteller das E-Modell an die jeweiligen Sicherheitsbestimmungen anpassen muss. Wann genau und ob der Bingo künftig hierzulande verkauft wird, ist noch unklar.