Emotional, schockierend und berührend: Das sind die Kino-Highlights im Oktober

Die letzten drei Monate des Jahres 2022 sind angebrochen und damit stehen auch die letzten Kinofilme an, die 2022 noch auf die große Leinwand kommen. Der Oktober ist nicht nur der erste wirklich nasskalte Monat, der sich für gemütliche Kinoabende eignet, sondern hat durch Halloween auch ein paar besondere Schmankerl in petto.

Top 4 Kinofilme im Oktober 2022

The Woman King – 6. Oktober

„The Woman King“ ist nicht nur actionreich, sondern thematisiert auch eine fiktive Frauenbewegung. Im westafrikanischen Dahomey verteidigt eine Frauenarmee seit Jahrhunderten das Königreich. Gefürchtet sind sie unter dem Namen Agoji, sind aber auch als Amazonen bekannt.

An ihrer Spitze steht die Generälin Nanisca (Viola Davis), die mit unter anderem ihrer Tochter Nawi (Thuso Mbedu) gegen Franzosen und anderen Aggressoren vorgeht, die ihr Volk versklaven wollten. Eine Schlacht für die eigene Ehre und den Kampf um das wofür man lebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Nachname – 20. Oktober

Vor zwei Jahren sah man sie bereits: In „Der Vorname“ stritten in einer Grundsatzdiskussion Elisabeth (Caroline Peters), Stephan (Christoph Maria Herbst), René (Justus von Dohányi), Thomas (Florian David Fitz), Anna (Janina Uhse) und Dorothea (Iris Berben) über Vornamen. Welche sind erlaubt, welche nicht? Nun kommt mit „Der Nachname“ die Fortsetzung der deutschen Komödie, in der Dorothea und René die gesamte Familie nach Lanzarote ins Ferienhaus einladen. Der Grund: eine Ankündigung. Auf das fröhliche Familienwochenende hat aber niemand so recht Lust. Das Chaos und neue Diskussionen sind vorprogrammiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Black Adam – 20. Oktober

Der Oktober hält keinen neuen Marvel-Streifen bereit, sondern eine brandneue DC-Comicverfilmung. In „Black Adam“ schlüpft Dwayne Johnson in die Titelrolle, der vor knapp 5.000 Jahren von antiken Göttern mit unermesslichen Kräften versehen wurde. Doch seitdem verbrachte Black Adam sein Dasein in Gefangenschaft – auf der Erde. Doch nun kann der Antagonist zurück in sein altes Leben kehren, nur, um gleich Rachepläne für die irdische wie moderne Welt zu schmieden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Schweigend steht der Wald – 27. Oktober

Kurz vor der Halloween-Nacht feiert dieser Thriller im Kino Premiere, in dem Anja (Henriette Confurius) ihren Vater verlor, als sie acht Jahre alt war. Jahre später versetzt man sie als Fortwirtschafts-Praktikantin ausgerechnet in das Waldgebiet zurück, in dem ihr Vater zuletzt gesehen wurde. Anja bekommt ein mulmiges Gefühl, denn als sie in ihre Heimat zurückkehrt, wird dieser von einem Selbstmord erschüttert. Alles kommt zurück – auch der Fall von Anjas Vater. Als sie einen schrecklichen Fund im Wald macht, kann sie ihren Augen kaum trauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alle Filmstarts im Oktober 2022

4. Oktober Reservoir Dogs (Best of Cinema) (Thriller)



5. Oktober Mayerling – Liszt (Royal Opera House 2022) (Musikfilm)



6. Oktober The Woman King (Drama) In einem Land, das es nicht mehr gibt (Drama) Vesper Chronicals (Sci-Fi) Rimini (Drama) Mascarpone (Komödie) Mona Lisa and the Blood Moon (Thriller) Igor Levit. No Fear. (Doku) Me, We (Drama) Dropout – Nippelsuse schlägt zurück (Komödie) Niewidzialna Wojna – The Invisible War (Drama) Horizont (Drama) Wild – Jäher & Sammler (Doku) Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit. (Doku) Kim Bu Aile (Türkische Actionkomödie) Herbst Bangkok (Doku) Recycling Medea (Doku)



12. Oktober Aida – Verdi (Royal Opera House 2022) (Musikfilm)



13. Oktober Halloween Ends (Horror) Meine Chaosfee & ich (Animation/Familie) One Piece Film – Red (Manga) Der Passfälscher (Drama) Triangle of Sadness (Komödie) Nachbarn (Drama) Belleville. Belle et Rebelle (Doku) Tartuffe – Molière (Drama) Nicht verRecken (Doku) Delia’s Gone (Drama)



20. Oktober Black Adam (Action) Der Nachname (Komödie) Lyle – Mein Freund, das Krokodil (Animation) November (Thriller) Girl Gang (Doku)



21. Oktober Aslan Hürkus görevimiz gökbey (Familie)



22. Oktober Medea – Cherubini (Musikfilm)



27. Oktober Bodies Bodies Bodies (Horror) Schweigend steht der Wald (Thriller) Rheingold (Drama) Bros (Komödie) Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen (Familie) The Social Experiment (Sci-Fi) Rise Up (Doku) Piggy (Thriller) 30 letzte Tage – Ein Cop dreht auf (Komödie) See How They Run (Komödie) Atlas (Drama) The North Drift – Plastik in Strömen (Drama) Werner Herzog – Radical Dreamer (Doku) Alle wollen geliebt werden (Drama) Adam Ondra: Pushing the Limits (Doku)



29. Oktober Coldplay – Music of the Spheres: Live Broadcast from Buenos Aires (Musikfilm)