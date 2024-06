EM 2024: Alle Spiele live – exklusiv bei MagentaTV

Die Fußball–Europameisterschaft 2024 im eigenen Land sorgt deutschlandweit für Vorfreude. Kann Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft in Form bringen und ist gar der Titelgewinn möglich? Diese und alle weiteren Fragen werden in den nächsten Wochen beantwortet. Wer vor hat, jedes Spiel der EM zu verfolgen, sollte jetzt aber unbedingt noch ein MagentaTV-Abo abschließen. Der Streaming-Dienst ist nämlich die einzige Möglichkeit, um wirklich alle 51 Partien live mitzuerleben. Passend dazu schenkt dir die Deutsche Telekom aber zumindest bei den Tarifen mit Laufzeit die ersten sechs Monatsrechnungen, wodurch du erst im Anschluss monatlich 10 Euro für MagentaTV Smart zahlst. Welche Spiele exklusiv bei MagentaTV zu sehen sind und was dir der Dienst abseits der EM bietet, erfährst du hier.

Exklusiv: Diese EM-Spiele überträgt nur MagentaTV

Es gibt viele Möglichkeiten, Spiele der Europameisterschaft live zu verfolgen. Vom Stadion, über das Public Viewing bis hin zu gemütlichen Watch-Partys auf der Couch. Wer sich für letzteres entscheidet, ist bei MagentaTV genau an der richtigen Adresse. Der Streaming-Dienst der Deutschen Telekom überträgt nämlich alle Spiele live – und davon fünf sogar exklusiv! Dazu zählen unter anderem auch Partien der deutschen Gruppengegner, wie etwa Ungarn gegen Schweiz (15. Juni) oder Schottland gegen Ungarn (23. Juni). Mit einem noch nicht bekannten Achtelfinale wird auch ein Spiel aus der K.o.-Runde exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein.

Die ersten 6 Monate gratis streamen

Absolute Fußballfans kommen bei MagentaTV also definitiv auf ihre Kosten. Apropos: Als Neukunde kostet dich das MagentaTV Smart Abo zunächst sogar keinen einzigen Cent! Die ersten sechs Monate werden dir nämlich geschenkt. Anschließend fallen dann monatlich 10 Euro für die verbleibende Laufzeit an (insgesamt 24 Monate). Wer den Dienst hingegen nur für die EM buchen möchte, hat mit MagentaTV Smart Flex auch eine Option ohne Mindestlaufzeit. Hier fallen dann 15 Euro pro Monat an.

Das bietet dir MagentaTV abseits der EM

Neben allen 51 EM-Partien bietet dir MagentaTV Smart aber natürlich noch einiges mehr. So hast du etwa Zugriff auf 150 TV-Sender in HD, profitierst von einem 100-stündigen Aufnahmespeicher und bekommst RTL+ Premium kostenlos dazu. Außerdem streamst du viele Top-Serien und –Filme, unter anderem von Paramount, BBC oder Universal. Dazu zählen teilweise ebenfalls exklusive Deutschlandpremieren. Wer wirklich ein absolutes Streaming-Komplettpaket möchte, kann auf Wunsch auch Bundles mit Netflix oder Disney+ abschließen.