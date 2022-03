Elvah: Neue Ladestrom-Tarife jetzt erhältlich - faire Besonderheit inklusive

Einen Monat ist es jetzt her, dass Elvah vor den jüngst explodierenden Strompreisen kapitulieren musste. Seitdem steht die einst angebotene Lade-Flatrate für Elektroautos für Neukunden nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen setzt der Anbieter ab sofort auf Volumentarife in drei Abstufungen – mit einer kundenfreundlichen Besonderheit.

Elvah: Das sind die drei neuen Ladestom-Tarife

Die grundsätzliche Struktur der neuen Tarife von Elvah ist schnell erklärt. Monatlich hast du die Möglichkeit, im Prepaid-Verfahren 10, 90 oder 180 kWh für das Laden deines E-Autos zu buchen. Dafür werden 5, 50 oder 100 Euro pro Monat fällig. Rechnerisch ergibt das einen kWh-Preis in Höhe von 50 Cent im kleinsten und 55,5 Cent in den beiden größeren Paketen – nutzbar an mehr als 200.000 Ladepunkten. Erst nach Verbrauch des monatlichen Inklusivvolumens wird zwischen dem Laden an Normalladesäulen (AC) und Schnellladesäulen (DC / HPC) unterschieden. AC-Laden kostet dann 54 Cent, DC-Laden 69 Cent pro kWh.

Gleichermaßen besonders wie fair: Anders als beispielsweise bei Handytarifen, wo monatliches Inklusivvolumen in der Regel zum Ende des Abrechnungsmonats verfällt, kannst bei Elvah deine vorab gekauften und gegebenenfalls nicht verbrauchten kWh mit in den nächsten Monat nehmen. Sie lassen sich auf einem Energiekonto sammeln und stehen dir auch in den Folgemonaten noch zur Verfügung. Nach einer Kündigung bleibt das Energiekonto für 90 Tage reaktivierbar. Eine Auszahlung von nicht genutztem kWh-Volumen ist aber nicht möglich.

Elvah-Pakete M und L mit attraktiven Inklusivleistungen

Und noch etwas ist besonders. Die beiden teureren Tarife für 50 und 100 Euro pro Monat sind mit Zusatzleistungen ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit der Versicherung AXA realisiert werden. Im Paket Elvah M ist in diesem Zusammenhang eine Soforthilfe bei Pannen inklusive. Auch wenn das Elektroauto unverschuldet aufgrund einer leeren Batterie stehen bleibt, wird das Fahrzeug dank des Schutzbriefs per Abschleppdienst zur nächsten Ladestation im Umkreis von 80 Kilometern gebracht und zusätzlich der Start des Ladevorgangs gewährleistet.

Der Elvah-Score in der App von Elvah zeigt an, wie zuverlässig eine Ladestation ist.

Im Elvah Paket L gibt es sogar zusätzlich einen Premium-Mobilitätsservice. Dann ist im Fall einer Panne auch die Weiterreise mit alternativen Verkehrsmitteln oder die Übernachtung in einem Hotel gewährleistet. Auch Aufwendungen für das Abholen oder den Rücktransport des Fahrzeugs sind abgedeckt, sofern es mehr als 50 Kilometer vom Wohnsitz des Berechtigten entfernt nicht bis zum darauffolgenden Tag wieder fahrbereit gemacht werden konnte.

Elvah-App zeigt die besten Ladestationen in der Umgebung

Alle drei neuen Tarife von Elvah sind monatlich kündbar. Grundlage ist die Elvah-App, in der jede Ladestation einen sogenannten Elvah-Score zwischen 0 und 10 Punkten erhält. Je höher diese Bewertung ausfällt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass an der Ladestation ein Problem beim Laden zu erwarten ist. Bei Buchung des M- und L-Pakets ist überdies über die App auch ein Zugang zu den Extraleistungen von AXA möglich.

In allen drei Volumentarifen von Elvah gewährt der Anbieter zudem ein Preisversprechen. Sollte es nicht möglich sein, einen Ladevorgang in der App zu starten, reicht es aus, den Ladevorgang auf dem Smartphone als „Preis-Garantie Ladung“ anzumelden. Du kannst die Aufladung deines E-Autos dann an der Ladestation über ein Zugangsmittel eines Drittanbieters oder Ad-hoc, also direkt an der Station, starten. Nach Einreichung der Rechnung per E-Mail ([email protected]) erstattet der Anbieter die Kosten-Differenz in Form von Frei-kWh auf das Energiekonto.

Die Grundlage bilden dabei die aktuell gültigen AC- und DC-Basispreise. Beispiel: Kostet ein DC-Ladevorgang 79 Cent pro kWh, erhält der Kunde bei einer Ladung von 50 kWh eine Gutschrift von 7,25 kWh (0,79-0,69)*50/0,69=7,25).