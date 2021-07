Elon Musk kündigt weitreichende Tesla-Änderungen an – Nutzer sind wütend

Gute Neuigkeiten für Besitzer der mittlerweile über 350.000 Elektroautos in Deutschland. Tesla-Gründer und Geschäftsführer Elon Musk hat angekündigt, dass das exklusive Tesla-Ladenetzwerk schon in naher Zukunft auch anderen Marken zur Verfügung stehen wird.

Tesla öffnet Supercharger-Ladestationen für alle

Elon Musk verkündete in einem kürzlichen Twitter-Post, dass sich demnächst auch die Autos anderer E-Auto-Hersteller an Teslas Supercharger-Stationen laden lassen. Einen konkreten Zeitpunkt nannte der Tesla-Chef zwar nicht, allerdings soll die Umstrukturierung noch in diesem Jahr erfolgen – zumindest in einigen Ländern. Auf Anfrage eines Twitter-Nutzers erwiderte Musk nämlich, dass die Änderung zwar für alle Länder gelte, jedoch erst „im Laufe der Zeit“ umgesetzt werde.

In Deutschland dürfte Tesla die Supercharger-Öffnung dabei relativ unkompliziert umsetzen können. Zwar gibt es hierzulande bereits rund 1.000 Tesla-Ladepunkte an 90 Standorten, dafür stattete der Elektroauto-Hersteller diese mit dem in Europa geläufigen CCS-Standard aus. In Nordamerika verwendet Tesla dagegen einen hauseigenen Anschluss, den das Unternehmen zuerst mit einem entsprechenden Adapter ausstatten müsste. Musk rechtfertigte dessen Existenz auf Twitter damit, dass es noch keinen Standard gegeben habe, als Tesla den eigenen Anschluss entwickelte.

Tesla-Nutzer scheinen von der Entwicklung indes alles andere als begeistert zu sein. In den dazugehörigen Twitter-Kommentaren taten viele E-Auto-Besitzer ihren Unmut kund. Der Hauptkritikpunkt war dabei, dass das geschlossene Ladenetzwerk ein großer Vorteil und ein wichtiger Kaufgrund gewesen sei. Darum scheinen sich Tesla-Kunden nun „betrogen“ zu fühlen.

Musk bleibt vage

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos schreitet in Deutschland nur schleppend voran. Schuld daran sind laut einem Bericht des Handelsblatts zahlreiche bürokratische Prozesse wie Genehmigungsverfahren. So hat die Bundesregierung beispielsweise für den Ausbau von knapp 30.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten zwischen 2017 und 2020 300 Millionen Euro an Steuergeldern bereitgestellt. Davon wurden 246 Millionen Euro an Antragsteller bewilligt. Ausgezahlt wurden bisher allerdings lediglich rund 30 Millionen Euro.

Umso vielversprechender scheint Teslas Ankündigung für Elektroauto-Besitzer zu sein. Allerdings blieb Musk bei seinen Ausführungen ziemlich vage. So ist derzeit noch unklar, wie die Umsetzung in der Praxis ablaufen wird – und das nicht nur unter technischen Gesichtspunkten, sondern auch in Bezug auf die Zahlungsmodalität. Die meisten offenen Fragen dürfte der Elektroauto-Hersteller jedoch bereits in den kommenden Monaten beantworten.