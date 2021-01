Wird es der VW ID.3? Oder doch der Renault Zoe? Aller Voraussicht nach: weder, noch. Das E-Auto, das sich fast jeder in Deutschland leisten kann, könnte ein anderer Hersteller liefern: Dacia. Noch in diesem Jahr kommt der Dacia Spring auf den Markt. Der Preis für das Elektroauto soll nach Abzug der Förderung bei maximal 10.000 Euro liegen. So zumindest lautet die interne Vorgabe im Konzern. Ein PS-Monster ist es mit seinen 44 PS und 125 Nm Drehmoment zwar nicht. Dafür bietet das E-Auto aber diese drei Highlights.

Alltagstaugliche Reichweite

Die Reichweite beim Elektroauto ist für viele Autofahrer enorm wichtig. Obwohl jeder Deutsche pro Tag im Schnitt gerade einmal 33 Kilometer zurücklegt, fährt die Reichweitenangst oft mit. Vor allem beim E-Auto sind viele skeptisch. Dabei erreichen aktuelle Modelle Reichweiten von über 450 Kilometern. So weit schafft es der Dacia Spring zwar nicht. Allerdings liegt er mit den im praxisnahen WLTP-Test gemessenen 225 Kilometern trotzdem weit über den durchschnittlich gefahrenen Tagesstrecken. Damit eignet sich der Stromer vor allem für Autofahrer, die ausschließlich in der Stadt unterwegs sind. Hier spielt auch das folgende Highlight eine große Rolle.

→ Reichweite beim E-Auto: Das sind die Top 10 und Flop 5

Elektroauto in der Stadt? Die Ladesituation

Wer ländlich wohnt und ein Haus hat, kann sein Elektroauto einfach in der Garage laden – etwa über eine Wallbox. In der Stadt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist das Ganze schon nicht mehr so einfach. Zwar steigt die Zahl von Ladesäulen in Städten kontinuierlich. Doch bisher sind die Zahlen immer noch übersichtlich. Und wer hat schon Lust von der nächsten freien Ladesäule, an der er sein Elektroauto zum Laden abgestellt hat, mehrere Kilometer nach Hause zu laufen?

→ Die große E-Auto-Lüge? Diese alarmierenden Zahlen zeigen die ganze Wahrheit

Der Dacia Spring lässt sich nicht nur an einer Wallbox, sondern auch an einer haushaltsüblichen Steckdose aufladen. Wer die Möglichkeit hat, ein Verlängerungskabel aus dem Fenster bis zum Parkplatz auszurollen, kann nach 14 Stunden mit einer komplett aufgefüllten Batterie wieder losfahren. Zwar ist auch diese Art des Landes von E-Autos in der Stadt keine besonders tolle Möglichkeit. Dem einen oder anderen könnte sie aber bereits weiterhelfen.

8 Jahre Batterie-Garantie

Neben der alltagstauglichen Reichweite, dem auffälligen Design und dem im Vergleich zu anderen E-Auto-Modellen niedrigen Preis will Dacia mit der Akku-Garantie punkten. Auf die Batterie gibt der Hersteller eine Garantie über acht Jahre oder 120.000 Kilometer Laufleistung.