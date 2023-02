Einkaufen, Autofahren, Technik und Bier: Diese Marken lieben die Deutschen

Gutes muss nicht immer teuer sein. Doch welcher Hersteller bietet viel Leistung zu einem vergleichsweise günstigen Preis? Das wollte auch das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov wissen und hat im Laufe des vergangenen Jahres fast eine Million Deutsche dazu befragt. Ob beim Einkaufen, beim Autofahren oder bei Technik: Unzählige Marken haben an der Abstimmung teilgenommen. Und YouGov hat in 30 Kategorien die Preis-Leistungs-Sieger ermittelt.

Handynutzer lieben diese Marken

Es kann wohl niemand alle Mobilfunkanbieter aufzählen, die es in Deutschland gibt. Neben der Telekom, Vodafone und O2 gibt es unzählige Discounter, die im Hinblick auf den Preis die drei Netzbetreiber unterbieten. Ob Aldi Talk oder Congstar, ob freenet (ehemals Mobilcom Debitel) oder Yourfone: Fast eine Million Menschen in Deutschland haben aus 17 Anbietern denjenigen mit dem für sie besten Preis-Leistung-Verhältnis gewählt. Und es ist weder Telekom noch O2. Hier zeigen wir dir die Sieger.

Und auch beim Handy gibt es Gewinner und Verlierer. Während etwa Apple zwar viel Leistung bietet, sich das aber gut bezahlen lässt, gibt es auch Marken, die sowohl viel Leistung als auch einen niedrigen Preis bieten. Und diese Marken haben die Deutschen in die Top 5 gewählt.

Bahn und Autofahren: Hier bekommt man viel für wenig Geld

Ob mit dem Auto oder mit der Bahn: Wer viel unterwegs ist, will keine Unsummen dafür bezahlen. Doch während die Deutsche Bahn immer wieder mit Verspätungen und hohen Preise auf sich aufmerksam macht und dabei sogar schlechter abschneidet als eine Mitfahrzentrale, wählten die Teilnehmer der Umfrage FlixBus auf Platz 1 der Marken mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier sind die Top 5 Marken der Kategorie „Mobilität“.

Wer lieber mit dem Auto fährt, bekommt bei Skoda am meisten für sein Geld. Auf Platz 2 landet Hyundai, dicht gefolgt von Toyota, Dacia und Kia. Deutsche Autobauer hingegen schafften es nicht unter die Top 5 Marken, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht.

Einkaufen, Bier und Banking

Wer nach einer Bank sucht, die viel Leistung für wenig Geld bietet, kommt nicht an der ING vorbei. Doch auch die anderen Finanzinstitute in den Top 5 überraschen. Bei den Paket-Dienstleistern sichert sich DHL Platz 1 und schlägt damit Hermes, DPD und alle anderen Anbieter. Und wer beim Einkaufen möglichst viel für sein Geld bekommen möchte, ist bei dm und in Sachen Lebensmittel bei Aldi und Lidl gut aufgehoben. Die Drogeriekette dm wählten die Teilnehmer der Umfrage sogar zum Preis-Leistungs-Sieger aller Marken.

Ikea und Bosch belegen die ersten Plätze in den Kategorien „Bauen & Einrichten“ beziehungsweise „Garten & DIY“. Und Krombacher bietet den Umfrageteilnehmern unter allen 27 Bier-Marken, die zur Wahl standen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier findest du alle Sieger und Verlierer in den 30 Kategorien des Preis-Leisungs-Rankings 2023 von YouGov.