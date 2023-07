Eines der besten Online-Rollenspiele ist für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell „Murder by Numbers“ und „The Elder Scrolls Online“. Das Angebot läuft noch bis zum 27. Juli um 17:00 Uhr. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: „Murder by Numbers“

In „Murder by Numbers“ geht es um viel mehr, als darum, Puzzles zu lösen. Honor Mizrahi ist eine Schauspielerin in einer beliebten TV-Krimiserie. Nachdem ihr Chef Minuten sie feuert, findet sie sich in einem echten Krimi wieder. Ein Aufklärungsroboter bereinigt ihren Namen nach dem Vorfall und schon bald klären die beiden gemeinsam zahlreiche Morde auf.

Von peppigen Jams bis hin zu Dragqueens ist in diesem Spiel alles enthalten. Kläre Morde bei anderen TV-Studios, bei Preisverleihungen und in Drag-Clubs auf. Natürlich erfordert die Aufklärung von Morden auch deinen Verstand und diesen kannst du beim Lösen schwieriger Puzzles unter Beweis stellen. Murder by Numbers ist ab dem 20. Juli kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Kannst du die geheimnisvollen Morde lösen?

Auch im Angebot: „The Elder Scrolls Online“

Bei „The Elder Scrolls Online“ handelt es sich um einen Ableger der Elder Scrolls Reihe. In diesem Online-Multiplayer-Spiel hast du die Möglichkeit, genau so zu spielen, wie du es möchtest. Du bestimmst das Aussehen, die Fähigkeiten und das Verhalten deines Charakters. Gemeinsam mit anderen, oder auch alleine, kannst du dann spannende Abenteuer erleben und auf Reisen quer durch Tamriel aufbrechen.

Sicherst du dir das Spiel jetzt kostenlos im Epic Games Store, dann kannst du dir außerdem einen interessanten Bonus sichern. Es handelt sich dabei um ein besonderes Siegel, das du in Fortnite verwenden kannst, sobald du dir das Spiel sicherst. Doch aufgepasst: Das Angebot geht nur bis zum 27. Juli. Danach kostet das Spiel wieder 20 Euro und du kannst dir das Siegel nicht mehr sichern.

Bald im Epic Games Store: „Homeworld“

„Homeworld“ ist ein episches Weltraumstrategiespiel, das das Genre der Echtzeitstrategiespiele neu definiert hat. In über 30 Einzelspielermissionen baust du deine Flotte auf und befehligst sie in spannenden Kämpfen. Im Verlauf des Spiels lernst du, welche Einheitstypen, Flottenformationen und Flugtaktiken sich in jeder Situation am besten eignen. Du kannst dir das Spiel ab dem 27. Juli kostenlos im Epic Games Store sichern.

Nächste Woche kostenlos: „Severed Steel“

Bei „Severed Steel“ handelt es sich um ein Singleplayer-FPS mit Stunt-System und zerstörbaren Voxel-Umgebungen. Du kannst dich in diesem Spiel auf haufenweise Bullet-Time und eine einzigartige Protagonistin freuen. Führe epische Stunts durch und töte dabei haufenweise Gegner, die es kaum kommen sehen. Die dynamische KI der Gegner sorgt dafür, dass jeder Kampf spannend und aufregend bleibt.

In diesem Spiel warten epische Kämpfe auf dich.

Außerdem erlaubt es dir das Spiel, eigene Level zu erstellen und von der Community erstellte Level zu spielen. In diesem Spiel ist wirklich jeder Kampf unterschiedlich, doch spannend sind sie alle. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 25 Euro, doch ab nächste Woche kannst du es dir kostenlos sichern.