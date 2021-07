Edeka Smart peppt Handytarife auf - mehr Leistung im Telekom-Netz

Bei Edeka Smart gelten in den sogenannten Kombi-Tarifen ab sofort neue Konditionen. Während die Grundgebühren unangetastet bleiben, erhöhen sich die bereitgestellten Inklusivleistungen hinsichtlich des Internet-Datenvolumens. Und einen ganz neuen Tarif für Einsteiger gibt es nun ebenfalls. Alle Tarife stehen nach wie vor über das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom zur Verfügung.

Edeka Smart: Das sind die neuen Handytarife

Wie gewohnt stehen bei Edeka Smart zwei Allnet Flats zur Verfügung. Neben der unlimitierten Flatrate Kombi Max für 94,95 Euro pro vier Wochen, kannst du dich auch für den deutlich preiswerteren Tarif Kombi XL entscheiden. Hier erhältst du eine Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, die mit einer Internet-Flat kombiniert ist. Für 24,95 Euro pro vier Wochen stehen dir in jedem Abrechnungszeitraum 8 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s im Down- und 50 Mbit/s im Upstream zur Verfügung. Bisher waren es nur 5 GB.

Du brauchst keine Sprach-Flatrate, sondern kommst auch mit einem gewissen Volumen an Freiminuten aus? Dann hast du bei Edeka Smart ab sofort die Auswahl zwischen drei passenden Tarifen. Kombi L bietet dir jetzt 5 statt 3 GB LTE-Datenvolumen (maximal 300 Mbit/s im Downstream) für 14,95 Euro pro vier Wochen. Dazu gibt es 300 Freiminuten für Gespräche in alle deutschen Netze, jede SMS kostet 9 Cent extra. Ausnahme: Gespräche und SMS zu anderen Telekom-Mobilfunkanschlüssen sind ohne Aufpreis möglich.

Identisch aufgestellt ist der Tarif Kombi M für 9,95 Euro pro vier Wochen. Mit der Ausnahme, dass du hier nur 200 Freiminuten nutzen kannst und nur 3 GB LTE-Datenvolumen nutzbar sind. Bisher waren es 2 GB. Ganz neu bei Edeka Smart verfügbar ist der Tarif Kombi S. Hier bekommst du für 4,95 Euro pro vier Wochen 1 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s im Downstream. Dazu gibt es 50 Freiminuten und 50 Frei-SMS in alle deutschen Netze. Jede weitere Minute und SMS kostet 9 Cent extra. Gespräche und SMS zu Telekom-Mobilfunk-Anschlüssen sind aber auch bei diesem Tarif ohne Extrakosten möglich.

Ist das LTE-Datenvolumen in den Kombi-Tarifen verbraucht, geht es für den Rest des laufenden Abrechnungszeitraums nur noch mit 32 Kbit/s im Down- und 16 Kbit/s im Upstream weiter. Das mobile Internet macht bei einer derart gedrosselten Geschwindigkeit keinen Spaß mehr. Oft laden Inhalte auch gar nicht mehr. Deswegen besteht in allen Tarifen die Möglichkeit, zusätzliches LTE-Datenvolumen nachzubuchen. Zum Beispiel 500 MB für sieben Tage zu einem Preis von 4,95 Euro oder 2,5 GB für vier Wochen für 19,95 Euro. Bei einer Rufnummernportierung winken 10 Euro Bonusguthaben.

Übrigens: Edeka Smart Bestandskunden (2. und 3. Generation) profitieren automatisch von der Tarifanpassung. Bestandskunden aus der 1. Generation können jederzeit über die Edeka smart App oder Edeka smart Kundenbetreuung in die neuen Tarife wechseln. Startpakete sind in allen Filialen von Edeka oder auch online über die Homepage von Edeka Smart zu haben.

