EcoFlow Delta 2: Lesertester gesucht – Du testest die neue Powerstation und darfst sie danach behalten

Das Unternehmen EcoFlow stellt klimafreundliche und portable Energie-Lösungen her, die in der aktuellen Situation mehr denn je gefragt sind. Mit sogenannten Powerstations – die im Grunde genommen riesige Powerbanks sind – und optional erhältlichen Solarpanels können sich Nutzer zu Hause unabhängig vom Stromnetz machen. Das macht sie in instabilen Zeiten für viele Menschen besonders attraktiv. Doch auch darüber hinaus können sie etwa als mobile Energiequelle beim Camping-Urlaub dienen.

EcoFlow Delta 2: So viel Power steckt drin

Die kürzlich neu vorgestellte Powerstation EcoFlow Delta 2 bietet eine große Kapazität von 1.024 Wh. Mit weiteren Zusatzakkus lässt sich die Kapazität bei Bedarf jedoch noch fast verdreifachen. Laut Herstellerangaben hält die Powerstation rund 3.000 Ladezyklen stand und versorgt dich dadurch auch langfristig mit mobiler Energie.

Neue Powerstation: die EcoFlow Delta 2.

Über die Steckdose soll sie sich in nur 50 Minuten auf bis zu 80 Prozent aufladen lassen – via Solarpanel dauert es mit drei bis sechs Stunden entsprechend länger. Bis zu 13 Geräte lassen sich über klassische Steckdosen-Anschlüsse sowie USB-A- und USB-C-Anschlüsse gleichzeitig aufladen. Auch ein DC5521-Ausgang ist an Bord.

Mehr zur neuen Powerstation: EcoFlow Delta 2 – Neue Powerstation für dein Balkonkraftwerk

EcoFlow Delta 2: Teste die 1.850-Euro-Powerstation für uns und danach gehört sie dir

Kombiniert man die Powerstation mit einem Solarpanel, erzeugt man nicht nur seinen eigenen Strom aus erneuerbaren Energien, sondern macht sich auch ein Stück weit unabhängig. Denn im Notfall lässt sich damit sogar eine Zeitlang ein Kühlschrank oder ein Elektrogrill betreiben.

Du möchtest solch eine Powerstation samt Solarpanel einmal ausprobieren und für uns testen? Dann hast du jetzt mit der neuen Powerstation EcoFlow Delta 2 in unserem Lesertest die Chance dazu. Das Beste: Du darfst das Produkt danach als Dankeschön behalten. Und das lohnt sich ziemlich, denn die Powerstation und das Solarpanel haben einen Gesamtwert von 1.850 Euro.

Lesertest: Das musst du beim Test der Powerstation beachten

Wichtig für die jeweilige Testerin oder den jeweiligen Tester: Um die Produkte in vollem Umfang testen zu können, brauchst du einen Garten, einen Sonnenbalkon oder einen Camping-Stellplatz. Kurzum: Du musst genügend Platz unter freiem Himmel haben, damit du das Solarpanel vernünftig testen kannst. Aber wie kannst du nun mitmachen? Melde dich dazu einfach in unserem Formular auf dieser Seite an. Und mit etwas Glück wählen wir dich für unseren Lesertest aus.

Bist du die oder der Glückliche, darfst du die Powerstation EcoFlow Delta 2 zusammen mit einem mobilen Solarpanel für insgesamt 1,5 Wochen testen. Danach gibst du uns dein Feedback zum Produkt. Und anschließend darfst du das hochwertige Set aus Powerstation und Solarpanel behalten. Wir freuen uns, von dir zu hören!