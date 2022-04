eBay Kleinanzeigen schaltet neue Funktion frei: Das können Nutzer jetzt tun

eBay Kleinanzeigen gehört zu den beliebtesten Apps in Deutschland. Doch da, wo es viele Nutzer gibt, die mit Waren handeln, gibt es auch Betrüger. Für Verbrecher ist eBay Kleinanzeigen eine wahre Goldgrube. Wer bei eBay Kleinanzeigen kauft und verkauft, ist einem ständigen Risiko ausgesetzt. Immer wieder gibt es neue Abzock-Methoden wie den Packstation-Betrug, der erst vor Kurzem für Furore sorgte. Ende 2020 führte der Dienst eine neue Bezahlfunktion ein, die so manchem Betrüger das Handwerk legen sollte. Sie friert das von dir bezahlte Geld ein und zahlt es an den Verkäufer erst aus, wenn du mit deiner Bestellung zufrieden bist. Nun kommt eine weitere Funktion dazu.

eBay Kleinanzeigen gibt Nutzern mehr Möglichkeiten

eBay Kleinanzeigen soll sicherer, hochwertiger und besser werden. Die Macher wollen den Secondhand-Handel zu einer gleichwertigen Alternative zum klassischen E-Commerce machen. Gelingen soll das unter anderem mit der neuen Möglichkeit, beim Kauf auf Rechnung zu bezahlen. „Ab sofort können Käufer bei eBay Kleinanzeigen auch „Kauf auf Rechnung“ von Klarna als Zahlungsmöglichkeit wählen“, teilt das Unternehmen mit.

„Wir wollen Secondhand-Handel genauso komfortabel machen, wie es viele vom herkömmlichen E-Commerce bereits gewohnt sind“, erklärt eBay-Kleinanzeigen-Chef Paul Heimann. Akzeptieren Verkäufer die Bezahlung mit „Sicher bezahlen“, können sie Interessenten eine der hierzulande beliebtesten Bezahlmethoden anbieten und damit ihre Verkaufschancen verbessern.

Bezahlmethode aufgebohrt

Der Rechnungskauf über Klarna ist Teil von „Sicher bezahlen”, das eBay Kleinanzeigen Ende 2020 eingeführt hat. Damit ermöglicht der Online-Kleinanzeigenmarkt seinen Nutzern eine sichere Abwicklung, wenn eine persönliche Übergabe nicht infrage kommt. Der Kauf läuft wie gewohnt: Käufer fragen mittels „Sicher bezahlen“ die Bezahlung eines Artikels an. Sind sich Käufer und Verkäufer einig, können Käufer neben SEPA-Überweisung, Sofortüberweisung oder Kreditkarte jetzt auch die Option „Rechnung“ auswählen.

Für die Zahlung über Klarna geben Käufer ihre Handynummer und das persönliche Geburtsdatum an. Klarna prüft im Hintergrund die angegebenen Informationen und kündigt im nächsten Schritt die Rechnung an. Diese wird erstellt, sobald Käufer bestätigen, die Waren wie beschrieben erhalten zu haben. Anschließend haben sie 30 Tage Zeit, die Rechnung zu begleichen.

Ob diese Methode Betrüger davon abhalten wird, Nutzer von eBay Kleinanzeigen weiterhin abzuzocken, ist fraglich. Schließlich fallen Schwindlern immer wieder neue Methoden ein, wie sie an die Ware, an das Geld oder gar an beides herankommen, ohne dabei erwischt zu werden.