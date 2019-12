Neue Betrugswelle: Abzocke mithilfe von Ebay Kleinanzeigen und Paypal

Ausgeklügelte Tricks, umfangreiche IT-Kenntnisse und riskante Aktionen; das alles braucht man für die Paypal-Abzocke nicht. Genau deswegen ist sie wohl auch so erfolgreich, und das schon seit Jahren. Das Vorgehen der Betrüger ist äußerst simpel: Sie nutzen eine Paypal-Funktion aus, die eigentlich dazu gedacht war, Nutzern kostenfreie Geldüberweisungen an Familie und Freunde zu ermöglichen; doch alles der Reihe nach.

Paypal-Abzocke auf Ebay Kleinanzeigen: Der Ablauf

Hierzulande ist die Handelsplattform Ebay Kleinanzeigen besonders beliebt. Allein in November besuchten beinahe 32 Millionen Menschen den Online-Marktplatz. Für Verbrecher ist die Plattform darum eine Goldgrube. Dabei müssen die Täter lediglich ein Produkt zum Kauf anbieten und dir anraten, das Geld per Paypal „Freunde und Familie“ zu überweisen. Schließlich sei der Geldtransfer so kostenfrei. Sobald du die geforderte Summe überwiesen hast, verschwindet der Betrüger jedoch. Du bleibst sowohl ohne Ware als auch ohne Geld zurück. Doch wie ist das möglich?

So funktioniert der Paypal-Betrug

Gibt es denn keine Schutzmechanismen bei Paypal? Die Antwort lautet: jein. Paypal bietet zwar einen Käuferschutz an, allerdings lediglich, wenn du dich für die Option „Geld senden für Waren und Dienstleistungen“ entscheidest. Dabei fallen Gebühren in Höhe von meist 2,49 Prozent + einmalig 0,35 Euro an. Diese übernimmt zwar der Verkäufer, schlussendlich werden sie jedoch natürlich auf den Käufer abgewälzt. Darum wünschen sich viele Verkäufer und auch Käufer bei Ebay Kleinanzeigen, den kostenfreien Geldversand per Option „Freunde und Familie“. Doch diese enthält keinen Käuferschutz. Sobald das Geld weg ist, ist es weg. Und wenn man an einen Betrüger geraten ist, dann bleibt man ohne Geld und ohne Ware zurück. Eine Reklamation klappt höchstens, wenn du dein Paypal-Konto mit einer Kreditkarte verknüpft hast und diese über eine Versicherung verfügt.

Abzocke bei Ebay Kleinanzeigen: So schützt du dich

Wenn du den vorangestellten Absatz aufmerksam gelesen hast, dürftest du bereits eine Ahnung haben, wie du dich schützen kannst. Die Lösung aller Probleme ist nämlich sehr einfach: Sofern du dem Verkäufer nicht restlos vertraust, solltest du die Option „Waren und Dienstleistungen“ wählen. In diesem Fall ist der Paypal-Käuferschutz mit von der Partie und du bekommst den verschickten Betrag zurück, falls deine Bestellung nicht bei dir ankommt. Dafür musst du dann mit den anfallenden Paypal-Gebühren leben.

Und wie sieht es aus, wenn du der Verkäufer bist?

Was nicht jedem auffällt: Die Betrugsmasche funktioniert auch andersherum. Wenn du derjenige bist, der etwas über Ebay Kleinanzeigen verkaufen will, solltest du – im Gegensatz zum vorher genannten Fall – selbst auf der Option „Familie und Freunde“ bestehen. Ansonsten könnte der Käufer, sobald er die Ware erhalten hat, vom Käuferschutz gebrauch machen und das Geld wieder zurückholen. Wenn du über keinen Beleg verfügst, dass du die Ware ordnungsgemäß verschickt hast – beispielsweise, weil du diesen Weggeworfen hast oder der Käufer die Ware persönlich abgeholt hat – dann bleibst du wieder einmal ohne Geld und ohne Ware zurück. Du musst also auch als Verkäufer aufpassen. Doch wenn du Vorsicht walten lässt, werden dir Trickbetrüger nichts anhaben können.