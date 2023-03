eBay Kleinanzeigen: Jetzt mit kostenlosem DHL-Versand – so geht’s

Gute Nachrichten für Nutzer von eBay Kleinanzeigen. Dank einer Aktion entfallen aktuell die Versandkosten auf zahlreiche Bestellungen. Folglich kannst du deine Suche auf das gesamte Bundesgebiet ausweiten, ohne Mehrkosten befürchten zu müssen. Das ist der große Vorteil. Andererseits unterliegt die Aktion – wie praktisch jede andere Aktion auch – gewissen Einschränkungen. Wir verraten, welche das sind und wie du die Versandkosten sparen kannst.

Kostenloser DHL-Versand bei eBay Kleinanzeigen

Zunächst einmal gilt die Aktion nicht für sämtliche Produkte, sondern nur für solche, bei denen der Verkäufer die Optionen „Direkt kaufen“ oder „Angebot machen“ anbietet. Beide Optionen sind mit der sogenannten „Sicher bezahlen“-Funktion verbunden und folglich mit einem Käuferschutz versehen. Im Rahmen dieses Schutzes kannst du das Geld so lange zurückhalten, bis du das Paket erhalten und das Produkt begutachtet hast. Zudem werden dir sogar im Anschluss an die Überweisung 14 Tage Zeit gewährt, in denen du ein Problem melden kannst. Für den Service musst du allerdings 0,35 Euro pauschal sowie 4,5 Prozent des Kaufpreises auf den Tisch legen. Dazu 6,99 Euro Versandkosten per DHL, welche nun jedoch die eBay Kleinanzeigen GmbH für dich übernimmt.

So kommst du an den kostenfreien Versand

Teilnehmende Artikel werden in den Suchergebnissen vom 03. bis zum 06. März mit „DHL Aktion“ markiert. Wählst du ein Produkt aus, musst du auf „Angebot machen“ oder „Direkt kaufen“ klicken und anschließend im Paketdienst-Feld „DHL“ auswählen. Zu den Vorteilen gehören hier eine Sendungsverfolgung sowie eine Haftung bis zu 500 Euro. Dafür gelten hier ausschließlich die üblichen DHL-Paketgrößen.

Zu guter Letzt noch das Wichtigste: In das Feld „Aktionscode“ muss ein ebensolcher Code eingetragen werden. Dieser lautet im Rahmen der laufenden Aktion: „DHLAKTION“. Anschließend werden die Versandkosten den ersten 40.000 Käufern erlassen. Wer von dem Angebot profitieren möchte, sollte also schnell sein.

eBay Kleinanzeigen-Aktion

Auch eBay erlässt Gebühren

Auch der einstige Mutterkonzern eBay erlässt aktuell Gebühren. Hier allerdings dauerhaft. So verlangt die Onlinehandelsplattform bereits seit dem 1. März 2023 in Deutschland keine Angebotsgebühren oder Verkaufsprovisionen von privaten Käufern mehr. Davon versprechen sich die Plattform-Betreiber, die Entwicklung hin zum Portal für gewerbliche Verkäufer zu stoppen und eBay wieder zu einem Online-Auktionshaus für Privatanbieter zu machen.