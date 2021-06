E3 Gamingmesse Roundup: Diese drei Highlights musst du kennen

Die Entertainment Software Association veranstaltete wie jedes Jahr die E3 Gaming-Messe in Los Angeles und Corona-bedingt komplett virtuell. Doch auch dieses Jahr gab es für Gamer wieder neue Spiele und Accessoires zu entdecken.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel war auch dieses Jahr wieder auf der E3 vertreten. Während dem Panel von Square Enix wurde nun das neue Spiel angekündigt. Darin geht es wenig überraschend um die bereits aus den Filmen und Comics bekannten Helden Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Groot und Drax. Es handelt sich bei dem neuen Titel, wie auch zuvor bei Marvel’s Avengers, welches 2020 rauskam, um ein Single-Player Action-Adventure. Der Spieler übernimmt innerhalb des Spiels die Rolle von Star-Lord und wird von seinem Team aus Außenseitern begleitet.

Besonders überzeugt das Spiel bereits jetzt mit guter Grafik und einer humorvollen, starken Story, welche die Herzen von Fans höher schlagen lässt. Doch die wahrscheinlich erfreulichste Neuigkeit ist, dass das Spiel schon dieses Jahr erscheinen wird. Aktuell angepeilt ist ein Release am 26. Oktober 2021.

Neu zur E3: Jurassic World Evolution 2

Nachdem im Juni 2018 Jurassic World Evolution, welches wie so viele andere Park-Building-Sims von Frontier entwickelt wurde, herauskam und immens positives Feedback erhielt, ist es nun an der Zeit für den zweiten Teil der Spielreihe. Genau wie im ersten Teil wird es sich auch hier um einen Park-Simulation handeln, bei dem es darum geht einen eigenen Jurassic World Park aufzubauen und zu betreiben. Die Events des Story-Modus fangen da an wo der letzte Film der Serie, Jurassic World: Fallen Kingdom, geendet hat.

Neben besserer Grafik, neuen Spielmechanismen und noch vielfältigeren Anpassungsmöglichkeiten sollen mit dem zweiten Teil nun auch neue Dinosaurier eingeführt werden. Für viele werden diese wohl das Highlight des neuen Spiels sein. Wie auch bereits im ersten Teil übernehmen bekannte Schauspieler wie Jeff Goldblum und Bryce Dallas Howard, welche vielen aus den Filmen bekannt sind, ihre Rollen nun auch im Spiel.

Szene aus Jurassic World Evolution 2

Des Weiteren wird das Spiel einen neuen Modus beinhalten. Darin wird es möglich sein, eindrucksvolle Momente sowohl aus den Jurassic World, als auch aus den Jurassic Park Filmen, nachzustellen und nach Belieben mithilfe von “What-If”-Szenarien zu verändern. Die Veröffentlichung des Spiels ist noch dieses Jahr zu erwarten.

Tiny Tina’s Wonderlands

Dieser Borderlands Spinoff verfolgt den beliebten Charakter Tiny Tina in der Hauptrolle. Er ist auch für Spieler interessant, die bisher noch nicht mit Borderlands in Kontakt gekommen sind. Trotz dass die Spielmechanismen sehr ähnlich gestaltet sind, überzeugt dieser Stand-Alone Titel auf der E3 mit einem atemberaubenden Setting. Bereits im auf der E3 gezeigten Ankündigungs-Trailer überzeugt dies viele.

Wie auch die vorhergehenden Borderlands Titel ist Tiny Tina’s Wonderland stark an das beliebte Rollenspiel Dungeons & Dragons, beziehungsweise das Borderlands äquivalent Bunkers & Badasses, angelehnt. Das Endziel des Spiels ist es somit auch den Drachen Lord zu besiegen. Das Spiel findet in einer “unberechenbaren Fantasy-Welt” statt, welche sich konstant an Tinas Story anpasst.

Das Spiel ist für Anfang 2022 angekündigt, also müssen Gamer zwar noch ein wenig warten, jedoch lohnt es sich bei dem, was bisher bekannt ist sicher. Zum Voice-Cast des englischen Originals gehören unter anderem bekannte Schauspieler wie Will Arnett, Andy Samberg, Wanda Sykes und Ashly Burch.

Des Weiteren wurde auf der E3 angekündigt: The Outer Worlds 2. Die Fortsetzung des beliebten Weltraum-RPGs befindet sich aktuell in den frühen Stadien der Entwicklung, ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt. Bereits bekannt ist allerdings, dass es sich um ein Xbox Series X|S und PC Exclusive handeln wird.

Fans der Serie freuen sich zu hören, dass auch Forza Horizon dieses Jahr Zuwachs mit dem fünften Titel der Serie erhält. Dieses mal führt es das Rennspiel nach Mexiko. Der Titel wird am 9. November dieses Jahres erscheinen.

Für die ganze Familie wird es 2021 mit Mario Party Superstars spannend, welches die bereits weltweit etablierte Serie erweitert. Am 29. Oktober wird das Spiel für die Switch veröffentlicht und beinhaltet neben mehr als 100 Minispielen auch einen Online-Modus.