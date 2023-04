E-Scooter in München 2023: Diese Anbieter findest du an der Isar

E-Scooter sind von den Straßen nicht mehr wegzudenken – vor allem in Großstädten wie München nicht. In der grünen Stadt an der Isar stehen dir mittlerweile diverse Anbieter zur Verfügung: Tier, Voi, Lime und Bolt. Welcher sich für dich eignet, kannst du an dem Preis oder auch den Nutzungszeiten festmachen. Einige Anbieter haben auch Tarife, die sich etwa bei einem eintägigen Städtetrip auszahlen.

E-Scooter in München: Tier und Voi sind MVG-Partner

Die E-Scooter-Anbieter Tier und Voi sind offizielle Partner der Münchner Verkehrsgesellschaft. Das bedeutet leider keine Vergünstigungen für dich, wenn du eines der vielen Ticket-Abonnements in München nutzt. Dein Vorteil bei der Partnerschaft: Du kannst die E-Scooter der beiden Anbieter direkt in der MVGO-App ausleihen. Auch dann musst du allerdings ein Konto bei den jeweiligen Anbietern anlegen. Die Anzeige bei MVGO spart dann das gleichzeitige Bedienen zweier Apps auf der Suche nach Transportmöglichkeiten in München.

E-Scooter in München:

Die Grundpreise für E-Scooter in München 2023

Bei dreien der in München ansässigen Anbieter von E-Scootern bezahlst du eine Gebühr in Höhe von 1 Euro, um den Scooter freizuschalten. Lediglich Bolt verlangt (noch) keine branchenübliche Entsperrgebühr. Dann wird dir während der Fahrt pro Minute ein Betrag – meist ab 20 Cent berechnet.

Wichtig: In Deutschland existiert ein Mindestalter für Fahrten mit einem E-Scooter. Dieses liegt bei 14 Jahren. Jüngere Personen dürfen Elektrokleinstfahrzeuge wie etwa Elektro-Tretroller nicht benutzen. Viele Anbieter vermerken jedoch in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass ihre E-Roller nur von Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren ausgeliehen werden dürfen.

Diese E-Scooter-Regeln muss du kennen

Elektroscootern sind Teil des Straßenverkehrs und unterliegen daher einigen Regeln. Werden diese gebrochen, droht Bußgeld. Und E-Scooter in München stellen da keine Ausnahme dar. So sind während der Fahrt möglichst nur Radwege, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen zu nutzen. Sollten diese nicht zur Verfügung stehen, darf man jedoch auf die Fahrbahn ausweichen. Gehwege sind dagegen in den meisten Fällen tabu. Und das Gleiche gilt auch für Tandem-Fahrten. Die maximale Geschwindigkeit liegt derweil bei 20 km/h und darf auch nicht überschritten werden.

So viel zu den Einschränkungen. Andererseits existiert keine Helmpflicht und ein Führerschein wird ebenfalls nicht vorausgesetzt. Genauere Ausführungen findest du in unserem Ratgeber für E-Scooter Regeln.

