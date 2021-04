E-Scooter mieten mit 50 Prozent Rabatt – Aldi macht es möglich

Obwohl die Kritik an E-Scootern, diese würden die Innenstädte zumüllen, durchaus ihre Berechtigung hat, bieten die mobilen Flitzer auch große Vorteile. Damit kommt man nicht nur schnell von A nach B, sondern man muss sich auch nicht um einen Parkplatz bemühen. Und das Beste: Man muss den abgestellten Elektroscooter im Anschluss nicht wieder wie ein Fahrrad mitnehmen, sondern kann ihn einfach stehen lassen und sich bei Bedarf später einen anderen Scooter schnappen. Doch es gibt auch einen großen Nachteil: Die Mietkosten für die handlichen Flitzer sind nicht gerade gering. Dank eines Aldi-Angebots können Nutzer nun um die 50 Prozent der Kosten sparen.

Aldi Süd: Tier-Gutscheine zum halben Preis

Im Zeitraum vom 26. April bis zum 8. Mai können Nutzer in Aldi-Süd-Filialen einen Gutschein für die E-Scooter von Tier erwerben. Kostenpunkt: 4,99 statt 9,99 Euro. Der Gutschein wird an Personen ab 18 Jahren verkauft, und ist ab dem Kaufdatum drei Monate lang in allen deutschen Tier-Städten gültig. Dabei gilt zu beachten, dass der Einlösezeitraum laut Aldi bereits am 31. Juli endet. Doch welche Leistungen umfasst der Gutschein nun eigentlich?

Tier-Scooter-Gutschein bei Aldi

Für 4,99 Euro erhalten Nutzer vier Entsperrungen eines E-Scooters sowie 35 Fahrminuten. Die Entsperrungen kosten dabei normalerweise jeweils 1 Euro, während der Fahrpreis pro Minute je nach Stadt zwischen 0,15 und 0,19 Euro betragen kann. Im günstigsten Fall musst du für die im Aldi-Gutschein enthaltenen Leistungen normalerweise somit 9,25 Euro zahlen und im schlimmsten Fall 10,65 Euro. Der Kauf des Gutscheins lohnt sich also – und zwar in jedem Fall.

Alternative für E-Scooter-Vielfahrer

Für Gelegenheitsnutzer stellen die Aldi-Gutscheine eine gute Möglichkeit dar, um an den Fahrtkosten zu sparen. Doch das lohnt sich eben nur, wenn du nicht ständig E-Scooter zur Fortbewegung verwendest. Andernfalls könnten sogenannte Tier-Pässe (erwerbbar in der Tier-App) mehr Sparpotenzial bieten. Für 5,99 Euro pro Monat erhältst du dabei unbegrenzt Freischaltungen. Dasselbe bietet auch der Rider-Plus-Pass für 29,99 Euro. Zusätzlich enthält dieser jedoch auch 300 Freiminuten. Daneben gibt es auch noch den Tagespass. Hier entfallen die Freischaltgebühren ebenfalls und bei jeder Fahrt sind die ersten 45 Minuten im Preis enthalten. Kostenpunkt: 9,99 Euro.