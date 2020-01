Der erste E-Scooter-Verleihdienst könnte verschwinden

Denn wie die Financial Times (FT) berichtet, beabsichtigt das in Kalifornien heimische Bird mit einer Übernahme der deutschen Firma Circ (ehemals Flash) in Europa zu Lime aufzuschließen; ebenfalls heimisch im Südwesten der USA. Circ, mitbegründet von Lukasz Gadowski, der auch den Online-Lieferdienst Delivery Hero aufbaute, sei aktuell auf der Suche nach einem Käufer, um die eigene Expansion voranzutreiben, schreibt die FT unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Weder Bird noch Circ waren am Wochenende zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Eine Konsolidierung auf dem deutschen (und europäischen) E-Scooter-Markt erwarten Experten schon länger. Aktuell ist das Angebot in vielen Städten zu üppig, um nachhaltig wirtschaftlich zu sein. Da sich die Gespräche noch in einem frühen Stadium befinden, sei es möglich, dass sie noch scheitern, schreibt die FT weiter. Als sicher gilt aber: Wenn Bird zuschlägt und Circ kauft, dürften die orangefarbenen Circ-Scooter auf kurz oder lang von den Straßen verschwinden. Ein möglicher Kaufpreis dürfte bei unter 1 Milliarde US-Dollar liegen. Bird wurde zuletzt nach einer neuen Investorenrunde mit 2,5 Milliarden Dollar bewertet.

Circ legte seit der Gründung im Jahr 2018 ein schnelles Wachstum aufs Parkett und expandierte aus Deutschland schnell nach Österreich, Italien und Frankreich. Auch im Nahen Osten, Skandinavien und Osteuropa ist der Anbieter inzwischen präsent. Zuletzt war Circ aber gezwungen, das eigene Wachstum zu bremsen. Vor der aktuellen Wintersaison kam es sogar zu Kündigungen von Mitarbeitern, weil die E-Scooter-Nachfrage während der kalten Monate tendenziell sinkt.

Say hello to the new generation of #Circ e-scooters. Equipped with swappable batteries, built to be safer and stronger, and on top of that, engineered with a lifespan of 18 months. pic.twitter.com/Aon2c8j8GQ